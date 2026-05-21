Ricardo Darín y otros actores piden regular el uso de la Inteligencia Artificial

La Asociación Argentina de Actrices y actores publicó una campaña para expresarse sobre los peligros de la Inteligencia Artficial. El video.

La Inteligencia Artificial ha sido una de las apariciones más disruptivas pero también necesaria debido a que colabora con distintos aspectos si es bien utilizada. Pero, sin embargo, así como tiene su lado positivo también ha sido protagonista de estafas al utilizar la imagen de otras personas, principalmente de figuras reconocidas.

En ese contexto donde hay un estado de alerta en la sociedad sobre este tipo de situaciones, la Asociación Argentina de Actores y Actrices publicó una campaña que tiene a Ricardo Darín como principal referente pero con la presencia de otras figuras que le piden al Estado una regulación de su uso.

“¿Sabés que soy yo? No. ¿Pero estás seguro de que soy yo?“, se lo escucha decir a Darín en el inicio del video que hicieron con figuras como Marina Bellati y Diego Gentile.

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Según comunicaron desde la asociación, "se busca visibilizar los riesgos vinculados al uso de imágenes, voces y réplicas digitales capaces de reproducir identidades y actuaciones, una problemática que afecta de manera directa el trabajo y los derechos de intérpretes y trabajadores de la actividad”.

A su vez, confirmaron que aparecerán nuevos videos en las redes sociales protagonizados por otras figuras que se comprometieron con la causa.

Por otra parte la organización destacó "la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público”. En ese contexto, en los videos refieren: “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”.

Darín Portada

“Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”, dijo Darín en el video.

“Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado“, dijo Garzón, mientras que Bellati sostuvo: ”Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan. En todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo".

Por otra parte desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices contaron que están trabajando con otras asociaciones del área de lo audiovisual para “impulsar propuestas orientadas a defender los derechos laborales frente al avance de estas tecnologías”.