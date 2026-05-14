Hay talleres y paneles de entrada gratuita hasta el sábado. La actividad propone difundir herramientas para aplicar IA a todos los ámbitos de trabajo.

IA Week: el Polo Tecnológico de Neuquén abre sus puertas a la Inteligencia Artificial

Con un total de 15 mil inscriptos para las tres jornadas, este jueves comenzó la IA Week en el Polo Tecnológico de Neuquén . El evento, que busca difundir y compartir saberes sobre la inteligencia artificial aplicada a las tareas cotidianas, incluye una agenda de oradores nacionales e internacionales para utilizar y reflexionar sobre una herramienta tecnológica que ya está transformando al mundo.

Diego Manfio, presidente del Plan Estratégico de la Economía del Conocimiento en Neuquén capital, dio la bienvenida a los primeros en llegar a las globas instaladas en el estacionamiento del Polo Científico Tecnológico, donde se crearon salas de talleres, una feria de emprendimientos con IA y hasta espacios gastronómicos para fomentar el networking entre los participantes.

"Queremos que vengan en modo aprendiz. Que el que no sepa nada, aprenda algo de Inteligencia Artificial y aquel que sabe mucho, que comparta sus saberes", dijo Manfio sobre la iniciativa, que tiene su correlato en un taller permanente dentro de las instalaciones del Polo.

Alexander Ditzend, presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), aclaró que el objetivo de la IA week es aplicar estas herramientas en industrias como la del oil and gas y el resto de las economías de la región para lograr más eficiencia y productividad. "Queremos llevar la IA a los puntos más recónditos del país para garantizar igualdad en el acceso", afirmó.

IA Week Neuquen - Polo Tecnologico (27) Claudio Espinoza

Agregó que buscan que Argentina sea un jugador clave en el desarrollo de estas tecnologías para llegar a exportar servicios de inteligencia artificial al mundo,. Para eso, consideró que es necesaria tener gobernanza de los datos a través de la instalación de data center y también personal calificado para ser protagonistas de una transformación ya tangible a nivel mundial.

La Municipalidad ya aplica IA en sus proyectos

"En este evento hay muchas instituciones y empresas y y gobiernos que muestran cómo utilizan la inteligencia artificial para mejorar sus gestiones. Es la primera vez que se realiza y obviamente vino para quedarse, así que este será el primero de muchos", dijo Leonard Carod, secretario de Innovación de la Municipalidad de Neuquén.

A su turno, la secretaria Jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, aclaró que el evento busca potenciar el desarrollo de la economía del conocimiento, un campo que creció a partir del desarrollo del Polo Científico Tecnológico. Aseguró que muy pronto comenzará la construcción de la tercera nave, dedicada a la creación de un data center y las investigaciones biomédicas.

IA Week Neuquen - Polo Tecnologico (20) Claudio Espinoza

"La ciudad de Neuquén ha tomado la firme decisión de ser protagonista, por eso está llevando adelante tres proyectos en el marco de la IA", dijo y aclaró que ya avanzaron con el desarrollo del chatbot CAPI, que recibe 90 mil consultas mensuales, y también con el tránsito. La Muni se propone mejorar el tránsito a través de la instalación de semáforos inteligentes.

"Mañana vamos a estar firmando ese contrato con la empresa y vamos a estar viendo los primeros beneficios de la inteligencia artificial en estas 320 esquinas dentro alrededor de entre 45 y 60 días", dijo Pasqualini.

IA Week Neuquen - Polo Tecnologico (29) Claudio Espinoza

A esos proyectos se suma otra propuesta de uso de IA para automatizar la clasificación y disposición de los residuos en el Centro Ambiental de Neuquén (CAN), que recibe residuos urbanos de otras localidades y, con este tipo de herramientas, podría incrementar la capacidad de gestión para sumar un mayor volumen.

Paneles para un público diverso

El primer panel de esta jornada de la IAA week estuvo a cargo de Alberto Bressan, que dio consejos sobre la IA aplicada a procesos administrativos con la premisa "Menos fricción, más control". Con una asistencia que desbordó la capacidad del auditorio, dio consejos para crear prompts y evitar los riesgos más comunes en el uso de las herramientas.

IA Week Neuquen - Polo Tecnologico (33) Claudio Espinoza

El resto de los paneles abordará el control documental en la industria del oil and gas, la gestión de recursos humanos y el futuro del trabajo, el uso de Claude y la importancia de desarrollar hábitos útiles en torno a la IA, entre otras temáticas.

El evento continúa este jueves por la tarde y seguirá también el viernes y el sábado, con una agenda que interpela a distintas disciplinas y sectores de la comunidad. Por eso, desde la organización recomendaron revisar la agenda para ver qué panel se ajusta al interés de cada uno.

IA Week Neuquen - Polo Tecnologico (28) Claudio Espinoza

"Muchas veces empieza el debate, si reemplaza la empleabilidad o no la reemplaza. La inteligencia artificial lo que necesita son nuevos perfiles. Por eso es tan importante este evento, porque acá vamos a compartir experiencias, vamos a hablar de innovación, nos vamos a escuchar y vamos a aprender juntos. La inteligencia artificial es una herramienta tecnológica que transforma las ciudades, transforma el empleo y transforma la formación de nuestros jóvenes. Por eso es tan importante la pata académica en este evento", explicó Pasqualini.

Día 1, jueves 14

14:00 – 14:30

Pablo Mellicovsky | CATIF

Operaciones que se auto-optimizan: El futuro del MES con inteligencia artificial

14:40 – 15:10

Ileana Temí, Natalia Garay & Irene Wietig | PATAGÓNICAS EN_TEC.>

PatagónicaSTEM: IA que acorta la brecha de género en STEM en la Patagonia

15:20 – 15:50

Mariana Sobisch & Belén Lombi | PRINCIPIA+LADOBETA

RR.HH frente a la IA: De acompañar el cambio a liderar la transformación

16:00 – 16:30

Ernesto Mislej | 7PUENTES

IA en Oil & Gas: Cómo identificar las iniciativas que realmente generan valor

Día 2, Viernes 15

10:00 – 10:30

Silvia Anabitarte | SAIA

La Brecha de Talento en la colaboración Humano-IA

10:40 – 11:10

Rodrigo Arias | CATIF

De 0 a un Agente IA — Lecciones de productos

11:20 – 11:50

Mariano Cantero | INSTITUTO BALSEIRO

Presentación: Diplomatura en IA del Balseiro

IA Week Neuquen - Polo Tecnologico (25) Claudio Espinoza

12:00 – 12:30

Yas García | JUMP! EDUCACIÓN

La infraestructura invisible de la IA: Data centers, energía y soberanía digital

12:40 – 13:00

Analía Tarasiewicz & Hernán Gomez | ALIANZA TARGO HUMAN+TECH®

Reinvención profesional para líderes y equipos en la era IA

13:00 – 14:00

Break almuerzo

14:00 – 14:30

Pablo Mellicovsky | CATIF

Operaciones que se auto-optimizan: El futuro del MES con inteligencia artificial II

Embed - IA WEEK NEUQUÉN: ¿El FIN del TRABAJO? | Yas García y el futuro de la IA | LM Neuquén

14:40 – 15:10

Paolo Donizetti | ITBA

De la inteligencia artificial al impacto operativo: Nuevos escenarios estratégicos para energía y logística

15:20 – 15:50

Mariano de la Riestra & Maximiliano Arias | TECNOPATAGONIA

Fin de la intuición y de la informalidad. Decisiones y análisis basados en datos en la era de la IA

16:00 – 17:30

Fredi Vivas | FUNDACIÓN OSDE

Mentalidad de Crecimiento en IA

Día 3, Sábado 16

10:00 – 10:30

Pablo Aristizabal | FLEXFLIX

Pensando en IA

IA Week Neuquen - Polo Tecnologico (31) Claudio Espinoza

10:40 – 11:10

Gonzalo Echegaray | BIZION ESCUELA DE NEGOCIOS

IA aplicada a PyMEs: Herramientas esenciales para optimizar procesos y reducir costos

11:20 – 11:50

Alberto Bressan | ESTRATEGIAS INTEGRALES CONSULTORES

IA aplicada a procesos administrativos: Menos fricción, más control II

12:00 – 12:30

Patricio Rouan | SAIA

Asistentes de IA y la nueva era de los agentes inteligentes

12:30 – 13:00

Dr. Facundo Pereyra

Hábitos inteligentes en la era de la inteligencia artificial

13:00 – 14:00

Break almuerzo

14:00 – 14:30

Gustavo Cabrera | IFES+ENE+IALAB

Claude: La IA del momento

IA Week Neuquen - Polo Tecnologico (11) Claudio Espinoza

14:30 – 15:00

Javier Peña | RECIBOT

Tecnologías educativas e IA en la gestión de los residuos. Experiencia Recibot

15:00 – 15:30

Silvana Querci | QUERCI Y SOULÉS

Oportunidades reales para PyMEs, empresas y profesionales en un entorno cada vez más digital, automatizado y competitivo

16:00 – 17:30

Santi Siri | SIMA

Prompteo en vivo: El futuro se programa hablando