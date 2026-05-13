Escándalo: así descubrieron que un estudiante universitario creó fotos sexuales de sus compañeras con IA

Las víctimas tienen entre 18 y 23 años, y habría más de 40 imágenes manipuladas. La grave denuncia terminó con la detención del joven.

El acusado fue detenido tras una investigación encabezada por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género.

Un grave caso sacude a la Universidad Nacional de Salta por estas horas, luego de que once estudiantes denunciaran que un alumno habría utilizado inteligencia artificial para crear imágenes falsas de ellas desnudas y luego difundirlas en internet.

El acusado fue detenido este martes tras una investigación encabezada por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 1 de Salta junto con la División de Ciberdelitos de la Policía provincial.

Según la denuncia, el sospechoso habría tomado fotografías reales publicadas por las jóvenes en redes sociales para luego editarlas digitalmente mediante herramientas de inteligencia artificial , atribuyéndoles desnudez explícita.

El caso generó fuerte conmoción dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, donde ocurrieron los hechos y donde incluso la propia decana aparece entre las damnificadas.

Cómo descubrieron las imágenes falsas creadas con inteligencia artificial

Las víctimas comenzaron a enterarse de la situación entre el 26 de marzo y el 2 de abril, cuando algunas de las imágenes empezaron a circular. A partir de ese momento, las estudiantes avanzaron conjuntamente con las autoridades universitarias para presentar denuncias formales ante la Justicia.

la plata2 El alumno fue detenido por denuncias hechas entre las once víctimas. (Foto: Poder Judicial de Salta).

Según trascendió, el contenido había sido subido a una página para adultos. Durante la investigación, los peritos informáticos detectaron al menos 43 imágenes manipuladas digitalmente.

Las víctimas tienen entre 18 y 23 años. De acuerdo con la acusación, el sospechoso utilizó fotografías reales tomadas de perfiles públicos en redes sociales para generar imágenes alteradas mediante sistemas de inteligencia artificial.

El avance de este tipo de herramientas abrió nuevas preocupaciones vinculadas a los llamados deepfakes sexuales, contenidos falsos creados digitalmente que buscan simular imágenes íntimas de personas reales.

El allanamiento y la detención del acusado

La investigación quedó a cargo de la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 1, Verónica Simesen de Bielke. A la vez, trabajó personal especializado de la División de Ciberdelitos de la Policía de Salta, que siguió rastros informáticos vinculados a las publicaciones.

Según informaron medios locales, los investigadores lograron identificar al presunto autor mediante distintas huellas digitales dejadas durante la carga y difusión del contenido. Con esos elementos, la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda del acusado.

Durante el operativo secuestraron distintos dispositivos electrónicos y material considerado relevante para la causa. El sospechoso finalmente quedó detenido mientras continúan las pericias sobre computadoras, celulares y archivos digitales.

Qué dice la Ley Olimpia sobre este tipo de casos

El acusado fue imputado bajo los alcances de la Ley Olimpia (27.736), una normativa incorporada recientemente en Argentina para abordar situaciones de violencia digital vinculadas a género.

la plata La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. (Foto: Google Maps)

La ley sanciona la difusión no consentida de material íntimo y reconoce formalmente distintas formas de violencia ejercidas mediante plataformas digitales y tecnologías.

Las herramientas de IA generativa permiten manipular fotografías con un nivel de realismo cada vez mayor, dificultando en algunos casos distinguir contenidos auténticos de imágenes completamente fabricadas. Por eso, el episodio de Salta pone en relieve el debate sobre los límites legales del uso de inteligencia artificial y sobre el impacto psicológico y social que este tipo de prácticas puede generar en las víctimas.