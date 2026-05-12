Una banda que estafaba a personas mayores, le sacó todos sus ahorros a una jubilada neuquina

La Policía neuquina encabezó un intenso trabajo investigativo a partir de un cuento del tío que dejó a una jubilada sin sus ahorros.

La investigación de la Policía permitió esclarecer el robo que tuvo como víctima a una jubilada.

Una vez más, una paciente investigación de la Policía neuquina permitió esclarecer un hecho delictivo que tuvo como víctima a una jubilada.

Todo comenzó con un llamado telefónico al domicilio de una mujer de 82 años. Sin demorarse, la voz del otro lado del teléfono se presentó como su sobrina y un pedido urgente: había que llevar los dólares al banco porque se avecinaba un cambio de billetes. La víctima, lejos de dudar de lo que pedía su supuesta familiar, reunió un poco más de 20 mil dólares y esperó en forma paciente a un hombre que representó el papel de empleado bancario.

De esta forma, el denominado cuento del tío de una banda delictiva que operaba en la región no encontró obstáculos y parecía un caso cerrado. Sin embargo, tras la denuncia de la víctima en la Comisaría 17 de esta capital, los integrantes del Departamento Delitos Económicos comenzaron un minucioso trabajo que incluyó el análisis de material de cámaras de seguridad y la identificación de los principales sospechosos del ilícito.

De acuerdo a lo informado de manera oficial, imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Urbano fueron fundamentales para hacer un seguimiento de los delincuentes involucrados y, además, se analizaron varias comunicaciones telefónicas.

allanamiento cuento del tío Secretaría de Prensa y Comunicación

“Las tareas permitieron reconstruir el recorrido del rodado involucrado y focalizar la investigación en domicilios del barrio Jardines del Rey, donde finalmente se concretaron los allanamientos”, resaltaron.

Bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal (MPF), una treintena de mujeres y hombres fueron convocados para un total de cuatro allanamientos en la zona sur de esta capital. En nueve móviles policiales, este martes a primera hora, confluyeron en los aguantaderos de la banda delictiva ligada a cuentos del tío.

Tenían dos kilos de cocaína

Durante los procedimientos, la Policía secuestró cuatro armas de fuego, 39 municiones, una réplica de arma, 13 teléfonos celulares, nueve tarjetas SIM, 500 mil pesos en efectivo, una suma cercana a los 300 dólares y dos vehículos (una Ford EcoSport y un camioneta Nissan Frontier). También se incautaron prendas de vestir similares a las utilizadas durante el hecho investigado.

En uno de los domicilios, además, se hallaron más de dos kilogramos de clorhidrato de cocaína.

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En cuanto a los sospechosos, fueron demoradas cinco personas, que quedaron a disposición del MPF.

La tarea desplegada por áreas especializadas como Delitos Económicos, Sustracción Automotores, Delitos Contra la Propiedad, Fuerza Pública, Seguridad Personal y Gestión de Prevención del Delito se extendió hasta las primeras horas de la tarde.

Otro hecho similar que movilizó a la Policía de tres provincias

Este nuevo procedimiento por una estafa, que se reitera en el tiempo, revela que las personas mayores deben ser advertidas sobre estos ilícitos. Justamente, en las últimas semanas, las fuerzas de seguridad de La Pampa, Mendoza y Neuquén llevaron adelante una investigación conjunta para esclarecer un cuento del tío que tuvo como víctima a una mujer con domicilio en La Pampa. En el caso de esta provincia, fue apresado uno de los involucrados, de la ciudad de Centenario, en un procedimiento llevado a cabo el pasado 30 de abril.