Nicolás Di Fonzo será candidato a presidente del MPN en las elecciones partidarias

El ex intendente de Villa El Chocón busca recuperar el protagonismo del Movimiento Popular Neuquino en la política provincial. Qué dijo sobre Gaido y Figueroa.

A tres meses de las elecciones internas, el ex intendente de Villa El Chocón, Nicolás Di Fonzo, confirmó que será candidato a presidente del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Aseguró que busca integrar a todos los sectores para recuperar la dinámica y el protagonismo que tuvo la agrupación en la provincia.

Las elecciones partidarias están previstas para el 23 de agosto. En esa fecha, los afiliados del histórico partido provincial deberán elegir a una nueva conducción en un escenario diferente, tras la derrota electoral de 2023 que cambió el escenario para la militancia.

"Hoy estamos pasando una situación nueva en el MPN porque no somos gobiernos a nivel provincial", aseguró Di Fonzo en una entrevista radial. Aunque reconoció que no serán una propuesta competitiva para 2027, consideró que con "algunos años de trabajo" podrán conformar una alternativa en las elecciones de la provincia de Neuquén , con una propuesta "que nos represente a todos.

El ex jefe comunal seguró que "no hubo una decisión de la militancia en alejarse del partido o de no participar". "Yo te aseguro que el día de hoy y desde el día de ayer que hicimos la presentación, el afiliado quiere movimiento y va a estar con el movimiento", afirmó sobre el compromiso de los integrantes del partido, que buscan recuperar el protagonismo que tuvieron a lo largo de seis décadas de hegemonía en la provincia.

En la entrevista radial, el refernte partidario aclaró que busca liderar un proceso de renovación que debe incluir distintas posturas y a generaciones de líderes históricos y nuevos actores de la política local. "Para interpretar la nueva realidad que tiene la provincia, hay que aggiornar los objetivos partidarios, sin abandonar los objetivos que emanan de nuestra carta orgánica, que están totalmente vigentes", dijo.

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"A lo mejor en su expresión es un poco anticuada, pero sí habla de la felicidad del pueblo neuquino, de estar cerca de la gente, de impulsar los trabajadores, habla mucho de la educación, el protagonismo de la educación en la provincia y bueno, obviamente que en ese momento hablaba de garantizar una educación primaria, hoy tenemos que hablar de otro tipo de educación", dijo Di Fonzo, que ejemplificó esta actualización con la necesidad de fortalecer la formación técnica.

Dirigentes históricos, militancia y recién llegados

El referente empenista aseguró que los militantes siguen vinculados al partido, aunque las nuevas dinámicas de participación trocaron las actos multitudinarios por la presencia en terrenos digitales o redes sociales.

Aseguró que también es necesario desarrollar una propuesta que integre a los dirigentes históricos del Movimiento con ideas frescas de muchos profesionales que se integran al debate público en Neuquén.

di fonzo gutierrez

"Hay que darle un protagonismo importante a los comerciantes, a los profesionales. Antes no había tantos profesionales en la provincia", dijo sobre la necesidad de escuchar todas las demandas de Neuquén.

"Tenemos que escuchar a la gente, al afiliado y a los nuevos afiliados que vendrán para poder movilizar con sus objetivos e intereses incluidos. dentro de la propuesta partidaria", afirmó.

Sobre los dirigentes históricos, aseguró que "siempre que haya una necesidad, nosotros tenemos que escuchar a todos, sobre todo aquellos que tienen experiencia para tomar la mejor decisión, ser eficientes y poder llegar con las soluciones a cada lugar de la mejor manera".

llancafilo difonzo

Un partido sin fisuras

Aunque siempre se dieron debates y hasta corrientes internas dentro del MPN, Di Fonzo consideró que estas diferencias sirven para enriquecer las propuestas partidarias que hoy, alejados de las estructuras de poder, tienen que estar fortalecidas ante los desafíos electorales.

"No hay no hay fisuras dentro de la militancia y de la conducción partidaria, solo distintas propuestas que han enriquecido nuestro partido", dijo y agregó: "Hoy yo creo que todos somos conscientes que necesitamos ir unidos, juntarnos todos. Las diferencias se resuelven adentro de la casa".

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"Tenemos que saber crecer y madurar es crecer en el discenso, fortalecer las propuestas con las distintas opiniones y poder armar lo que nos está pidiendo el pueblo neuquino, una lista y una propuesta competitiva que nos represente a todos y que incluya los nuevos vecinos que tiene la provincia de Neuquén, que no dejan de llegar y que también tienen su opinión al respecto", aseguró.

El MPN, entre Gaido y Figueroa

Consultado sobre la posibilidad de tejer alianzas con los oficialismos actuales, ya sea a través de La Neuquinidad, que lidera el gobernador Rolando Figueroa, o con el frente Primero Neuquén, liderado por Mariano Gaido, el intendente de la capital, Di Fonzo hizo hincapié en la tradición emepenista de ambos dirigentes.

"Son dos grandes hombres del Movimiento Popular Neuquino que seguramente con su voluntad de poder incluir al MPN en una propuesta de gobierno, vamos a trabajar juntos", afirmó.

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Agregó que, en sus orígenes, el Movimiento sumó a líderes de distintas ideologías. "Fue el primer y gran frente provincial que encontró dentro del movimiento, lo que tiene el movimiento es la cultura neuquina, es la identidad neuquina. Creo que es el partido que más representa a a la cultura de la provincia de Neuquen a lo largo de lo ancho de la provincia", aseguró.

Din Fonzo calificó a Gaido como el responsable de "la mejor gestión en una intendencia en los 60 años de historia provincial". Aclaró que se trata de una gestión vibrante que atiende no sólo la cotidianeidad de los vecinos sino que apunta a fortalecer la ciencia y la tecnología. "La ciudad crece todos los días", afirmó.

Agregó que Figueroa desarrolló una impronta federalista a toda la provincia a través de obras e inversión en educación. "Creo que no podemos prescindir de de dos hombres de esas características", dijo sobre sus liderazgos.

Según el calendario del partido, el 10 de agosto será la fecha para la presentación de listas de los candidatos a liderar el partido. El día 13 de agosto se oficializarán las boletas y el domingo 23 de agosto será fecha para las elecciones y la difusión de los resultados a partir del escrutinio provisorio.