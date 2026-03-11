Las pizzas del MPN y un "contexto con ausencias": cuál fue la respuesta oficial

La respuesta pública de la conducción de la seccional capital aporta un elemento que ayuda a entender el momento que atraviesa el partido.

El comunicado difundido en redes por la conducción de la seccional primera del Movimiento Popular Neuquino (MPN) abrió una nueva lectura sobre el momento que atraviesa el partido a nivel territorial. La respuesta surge luego de los debates recientes en torno al presente de la fuerza política y describe las dificultades que enfrenta hoy la estructura partidaria para sostener su funcionamiento cotidiano.

Bajo el título “Con dignidad y trabajo, valores que deberían ser naturales y no motivo de asombro”, la Comisión Directiva de la Seccional Neuquén explicó el esfuerzo que realiza para mantener abierta la icónica casa partidaria y continuar con las actividades proselitistas.

El texto señala que “sostener las instituciones partidarias no es una tarea sencilla ni gratuita, y mucho menos en contextos atravesados por ausencias ”. La expresión no pasa inadvertida: alude implícitamente a la falta de acompañamiento de sectores que durante décadas integraron el núcleo dirigente del partido y que, en otros tiempos, contaban con el respaldo del poder provincial, antes de la victoria electoral de Rolando Figueroa sobre el Movimiento Popular Neuquino.

reunion transicion omar gutierrez rolando figueroa reunion 1809

Entre esas ausencias aparecen, de manera indirecta, tanto su actual presidente, el exgobernador Omar Gutiérrez, como importantes dirigentes que llegaron a conducir la ciudad de Neuquén impulsados por el propio partido y por esta misma seccional, pero que hoy no participan del sostenimiento cotidiano de la estructura partidaria que los llevó al poder.

Según se detalla en el documento, la actual conducción de la seccional decidió, a pesar de los vientos en contra, mantener la sede abierta durante su gestión y sostener su funcionamiento mediante distintas actividades impulsadas junto a afiliados y militantes. Esas iniciativas tuvieron como objetivo reunir recursos para afrontar gastos corrientes y realizar mejoras edilicias en la sede.

El documento está firmado de manera institucional por la Comisión Directiva de la seccional y no por su presidente, Germán Chiapino. El dirigente atraviesa actualmente una instancia judicial en la que se investigan presuntas irregularidades vinculadas a la cooperativa Viento Sur, causa por la que se encuentra imputado.

“¿Es el camino más sencillo? Probablemente no”, reconoce el texto difundido por la conducción partidaria, que señala que la decisión fue evitar el cierre del espacio y consolidarlo como punto de encuentro para la militancia.

MPN fachada.jpg

El planteo refleja una dinámica muy diferente a la que caracterizó durante décadas al Movimiento Popular Neuquino. Durante los largos períodos en los que el partido gobernó la provincia —con figuras históricas como Felipe Sapag, Pedro Salvatori o Jorge Sobisch en sus orígenes— muchas estructuras territoriales contaban con un incondicional respaldo político e institucional.

La publicación de la seccional funciona como una descripción del momento interno del partido: anomia y abandono político de las cúpulas hacia la militancia.

La situación de la seccional primera del MPN marca el contraste entre dos épocas. Durante años, en Neuquén la frontera entre partido y Estado fue difusa: buena parte de la vida política y de la actividad partidaria se sostuvo al calor de los recursos y de la estructura del poder público. Hoy, sin ese respaldo, las sedes y las actividades deben sostenerse con el aporte directo de la militancia y de la comunidad. Son tiempos en los que la política ya no puede apoyarse en el Estado para sostenerse para depender de su vínculo real con la sociedad, sea cual sea.