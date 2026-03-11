Rolando Figueroa: "Estamos trabajando para que el trabajo sea primero para los neuquinos"

El gobernador reforzó cuál es la prioridad ante el desarrollo de Vaca Muerta. Destacó la importancia de asociarse con las empresas provinciales para acceder a mayores ventajas.

Durante su visita a Estados Unidos, el gobernador tuvo reuniones claves.

Como parte del Argentina Week , el gobernador Rolando Figueroa afirmó que priorizará a los neuquinos y neuquinas en el acceso al empleo que genere Vaca Muerta . Además, celebró la actual estabilidad macroeconómica del país que abrió mayores oportunidades para potenciar el desarrollo energético.

Durante su participación en el encuentro que reúne a empresarios, funcionarios e inversores internacionales, el mandatario remarcó que la política del gobierno neuquino apunta a que “el trabajo primero sea para los neuquinos”.

“Nosotros estamos trabajando para que el trabajo sea primero para los neuquinos. Luego será el momento de convocar a otras provincias”, apuntó. El gobernador repasó que la provincia impulsa distintos programas de capacitación a través de Emplea Neuquén, para preparar mano de obra local vinculada al desarrollo hidrocarburífero. Recordó además que el Instituto Vaca Muerta, busca fortalecer la formación técnica de trabajadores de la provincia.

“La formación primero para los neuquinos, y después, cuando estén los lugares ya asignados que le corresponden a Neuquén, seguramente vamos a contribuir para que la formación llegue también a otros lugares”, indicó.

Rolando Figueroa en Estados unidos (1)

Figueroa también destacó que el actual contexto económico nacional representa una oportunidad para la provincia, al considerar que el orden macroeconómico puede potenciar las inversiones vinculadas a la industria energética.

“Ahora tenemos una gran oportunidad de tener la macro ordenada”, expresó y adelantó que “si se mantiene ese escenario, la provincia podrá aportar con mayor fuerza al crecimiento del país”.

¿Qué se trae Rolando Figueroa de la gira por Estados Unidos?

“Ha sido muy positiva toda esta gira, nos han consultado muchas empresas y hemos avanzado con algunas de ellas”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa, quien participó en Nueva York, Estados Unidos, de la “Argentina Week”.

El evento reunió a inversores, bancos, empresas y funcionarios y fue inaugurado hoy por el presidente de la Nación, Javier Milei. El objetivo de “Argentina Week” fue promover oportunidades de inversión en rubros estratégicos del país, con especial foco en el sector energético. El encuentro fue organizado por la embajada argentina en Estados Unidos junto con bancos internacionales.

Figueroa empresarios

“Neuquén siempre despierta mucho interés”, remarcó Figueroa y explicó que, si bien en esta gira se concentraron los esfuerzos en el gas y el petróleo, desde la provincia se trabajó “la posibilidad de ofrecer turismo y también minería”. Dijo que el evento es “una oportunidad para dar a conocer toda la potencialidad que tienen Neuquén y los neuquinos para brindar energía al mundo”.

“Para nosotros es un gran desafío monetizar el subsuelo. Sabemos que tenemos un ciclo de años y también que los capitales argentinos han puesto absolutamente todo para poder desarrollar Vaca Muerta, con lo cual es muy importante traer inversiones”, indicó el mandatario neuquino.

Consideró que esas inversiones deben “generar desarrollo” y destacó que la monetización del subsuelo debe reinvertirse en actividades con potencialidad como el turismo, la producción, la inteligencia artificial “y tantas otras cosas que se vienen para Neuquén”.

Rolando Figueroa primero neuquinos

Figueroa señaló que “es muy importante tener un Estado ordenado que pueda reasignar los fondos a los motores de desarrollo”. Destacó la relevancia de generar “impactos positivos” en la economía e invertir en obra pública que “genere desarrollo y más actividad económica”.

“Estamos proyectando sostener las líneas de financiamiento para poder llegar con muy buena infraestructura al año 2029. Esto nos va a dar la posibilidad, dada la actividad económica, de poder generar los recursos para que Neuquén pueda proyectarse”, concluyó.