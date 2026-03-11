En VIVO: el ultraderechista José Antonio Kast asumió como nuevo presidente de Chile

Este miércoles, Chile da un giro ideológico de 180 grados, ya que asume la presidencia el ultraderechista José Antonio Kast . De esta manera, Gabriel Boric entregó el poder tras cuatro años de gestión de izquierda.

Kast, de 60 años, abogado y dirigente conservador, asumió el cargo pasadas las 12 del mediodía. El acto oficial se desarrolla en el Congreso Nacional de Valparaíso , en una ceremonia que cuenta con la presencia de más de 1.000 invitados, entre ellos el rey de España Felipe VI y el presidente argentino Javier Milei .

Luego de que Boric y sus colaboradores se retiraran del recinto, se tomó juramento a los ministros que acompañarán al mandatario en el gabinete.

Este será el primer gobierno de un presidente que, a lo largo de su extensa carrera política, reivindicó en varias ocasiones la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90) y que prometió en campaña “mano dura” contra la violencia y la migración irregular.

Kast llega al poder tras imponerse en segunda vuelta a la candidata comunista Jeannette Jara en diciembre. Durante su campaña, prometió actuar con rapidez frente al aumento de asesinatos, secuestros y extorsiones que las autoridades atribuyen principalmente a pandillas extranjeras.

