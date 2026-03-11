El clima en Neuquén

icon
24° Temp
69% Hum
en vivo DESDE VALPARAÍSO LA MAÑANA | NEUQUEN - 11 de marzo de 2026 - 12:47

En VIVO: el ultraderechista José Antonio Kast asumió como nuevo presidente de Chile

En si campaña prometió “mano dura” contra la violencia y la migración irregular. Los detalles del traspaso de mando.

Kast asumió como nuevo presidente de Chile.

Kast asumió como nuevo presidente de Chile.

EN VIVO

Este miércoles, Chile da un giro ideológico de 180 grados, ya que asume la presidencia el ultraderechista José Antonio Kast. De esta manera, Gabriel Boric entregó el poder tras cuatro años de gestión de izquierda.

Kast, de 60 años, abogado y dirigente conservador, asumió el cargo pasadas las 12 del mediodía. El acto oficial se desarrolla en el Congreso Nacional de Valparaíso, en una ceremonia que cuenta con la presencia de más de 1.000 invitados, entre ellos el rey de España Felipe VI y el presidente argentino Javier Milei.

Luego de que Boric y sus colaboradores se retiraran del recinto, se tomó juramento a los ministros que acompañarán al mandatario en el gabinete.

Este será el primer gobierno de un presidente que, a lo largo de su extensa carrera política, reivindicó en varias ocasiones la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90) y que prometió en campaña “mano dura” contra la violencia y la migración irregular.

Kast llega al poder tras imponerse en segunda vuelta a la candidata comunista Jeannette Jara en diciembre. Durante su campaña, prometió actuar con rapidez frente al aumento de asesinatos, secuestros y extorsiones que las autoridades atribuyen principalmente a pandillas extranjeras.

Embed - CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL CHILE 2026 - José Antonio Kast | 24 Horas TVN Chile

--

Live Blog Post

Kast es el nuevo presidente de Chile

Cerca de las 12 del mediodía se dio inicio a la ceremonia del traspaso de mando, donde Kast asumió como nuevo presidente, al recibir la banda y la Piocha de O'Higgins en la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional.

Luego de que Boric y sus colaboradores se retiraran del recinto, se tomó juramento a los ministros que acompañarán al mandatario en el gabinete.

Live Blog Post

Javier Milei y otros presidentes estarán presentes

El mandatario argentino arribó a Chile este miércoles por la mañana para participar de la asunción de Kast.

kast milei

Además, se espera la presencia de sus pares de Ecuador, Daniel Noboa; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña, y de Bolivia, Rodrigo Paz, todos ubicados en el arco ideológico de la centroderecha, entre otros. También estará la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel