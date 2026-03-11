En VIVO: el ultraderechista José Antonio Kast asumió como nuevo presidente de Chile

Este miércoles, Chile da un giro ideológico de 180 grados, ya que asume la presidencia el ultraderechista José Antonio Kast. De esta manera, Gabriel Boric entregó el poder tras cuatro años de gestión de izquierda.
Kast es el nuevo presidente de Chile
Cerca de las 12 del mediodía se dio inicio a la ceremonia del traspaso de mando, donde Kast asumió como nuevo presidente, al recibir la banda y la Piocha de O'Higgins en la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional.
Luego de que Boric y sus colaboradores se retiraran del recinto, se tomó juramento a los ministros que acompañarán al mandatario en el gabinete.
