¿Qué se trae Rolando Figueroa de la gira por Estados Unidos?

Hubo contacto con empresas por posibles inversiones, en su mayoría de la industria de gas y petróleo, pero también se abrieron puertas con sectores de la minería y el turismo.

Figueroa calificó de muy positiva la gira por los Estados Unidos.

“Ha sido muy positiva toda esta gira, nos han consultado muchas empresas y hemos avanzado con algunas de ellas”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa , quien participó en Nueva York, Estados Unidos , de la “Argentina Week” .

El evento reunió a inversores, bancos, empresas y funcionarios y fue inaugurado hoy por el presidente de la Nación, Javier Milei . El objetivo de “Argentina Week” fue promover oportunidades de inversión en rubros estratégicos del país, con especial foco en el sector energético. El encuentro fue organizado por la embajada argentina en Estados Unidos junto con bancos internacionales.

“Neuquén siempre despierta mucho interés” , remarcó Figueroa y explicó que, si bien en esta gira se concentraron los esfuerzos en el gas y el petróleo, desde la provincia se trabajó “la posibilidad de ofrecer turismo y también minería”. Dijo que el evento es “una oportunidad para dar a conocer toda la potencialidad que tienen Neuquén y los neuquinos para brindar energía al mundo”.

“Para nosotros es un gran desafío monetizar el subsuelo. Sabemos que tenemos un ciclo de años y también que los capitales argentinos han puesto absolutamente todo para poder desarrollar Vaca Muerta, con lo cual es muy importante traer inversiones”, indicó el mandatario neuquino.

Figueroa Weretilneck

Consideró que esas inversiones deben “generar desarrollo” y destacó que la monetización del subsuelo debe reinvertirse en actividades con potencialidad como el turismo, la producción, la inteligencia artificial “y tantas otras cosas que se vienen para Neuquén”.

Figueroa señaló que “es muy importante tener un Estado ordenado que pueda reasignar los fondos a los motores de desarrollo”. Destacó la relevancia de generar “impactos positivos” en la economía e invertir en obra pública que “genere desarrollo y más actividad económica”.

“Estamos proyectando sostener las líneas de financiamiento para poder llegar con muy buena infraestructura al año 2029. Esto nos va a dar la posibilidad, dada la actividad económica, de poder generar los recursos para que Neuquén pueda proyectarse”, concluyó.

Reunión con una pionera del shale

Como parte de su agenda en Nueva York, el gobernador se reunió con Harold Hamm, presidente de Continental Resources, una empresa pionera del shale en Estados Unidos. El objetivo del encuentro fue evaluar oportunidades de inversión en la provincia.

“Seguimos abriendo puertas al mundo para nuestra energía”, destacó Figueroa y agregó que “Neuquén está en el radar de las empresas que lideraron el desarrollo del shale”.

El mandatario neuquino viajó a Nueva York al igual que el presidente Javier Milei y un grupo de gobernadores de distintas provincias argentinas, con el objetivo de promocionar a la provincia, atraer inversiones y fortalecer vínculos con empresas tecnológicas y energéticas.

En ese contexto, el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Gustavo Medele, expuso el lunes proyectos vinculados a la modernización de la gestión pública mediante el uso de datos, plataformas digitales y sistemas interconectados. Lo hizo en un encuentro con directivos de Amazon Web Services en la ciudad de Nueva York.

“La gestión tanto pública como privada está transitando un camino de adquisición de cada vez más datos que permitan a los administradores tomar mejores decisiones y en menor tiempo”, explicó Medele.

En ese sentido, señaló que el crecimiento del volumen de información y la creciente interconexión de los sistemas obligan a contar con infraestructura tecnológica capaz de procesarla y resguardarla.