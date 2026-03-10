Los ingresos del gobierno de Figueroa empataron con la inflación en febrero

Suba de la recaudación propia, leve baja en regalías hidrocarburíferas y una nueva caída de los fondos de origen nacional.

El gobierno de Figueroa terminó empatado con la inflación, de acuerdo a los ingresos que registró febrero.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en el segundo mes del año ingresos por un total de 482.424 millones de pesos, producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas, recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional. Esto dio una suba nominal del 33,2% al comparar con igual mes del año pasado pero un empate desde el punto de vista real , que surge de contrastar esos números con una inflación estimada del 3%.

El resultado en cuanto a los recursos del mes arrojó que lo percibido por las tres fuentes de ingresos fue de unos 9 mil millones de pesos menos que lo recaudado en enero. Y la continuidad de una tendencia que se consolida: la economía de la provincia se sostiene en base a lo que surge de los recursos propios.

Los datos, dados a conocer por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, dan cuenta que por regalías , más canon extraordinario de producción, Neuquén obtuvo 218.162 millones de pesos, lo que implica una baja del -2,5 por ciento real con relación a febrero del año pasado. Las de petróleo dejaron $172.599 millones (-1,1%), mientras que las de gas totalizaron $43.014 millones (-5,4%).

Los recursos provenientes del cobro de impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario) volvieron a ser en millones de pesos la segunda fuente de ingresos de la provincia. Se ubicaron en $175.443 millones, con una variación positiva real de 7,8%.

Ministerio de obras y servicios publicos - Hacienda Economia 01.jpg Claudio Espinoza

Fondos nacionales

Los fondos que envía el gobierno nacional repitieron una la baja en el segundo mes del año (-7,5%). Por coparticipación se le giraron a Neuquén 67.715 millones de pesos, mientras que a través de otros regímenes llegaron $21.104 millones.

En el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de ingreso, las regalías hidrocarburíferas representaron el 45 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (36%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional, que significaron solo el 19 por ciento del total de recursos que percibe la provincia.

Este último dato es parte de la discusión que tanto Neuquén como otras jurisdicciones del país mantienen con el gobierno nacional respecto a cómo se reparte la torta de los recursos coparticipables.

Todo esto, más allá de alguna mejora en cuanto al acuerdo por el cobro de viejas deudas que el estado nacional mantenía con la provincia de Neuquén, como las compensaciones por la armonización de varios puntos de la caja jubilatoria del ISSN. Por esta deuda, que comenzó a gestarse en la década del ’90, cuando la provincia decidió no transferir su caja a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Nación ahora pagará $48.000.000.000, en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $4.000.000.000, desde mayo próximo.

Pero volviendo a los recursos coparticipables y, tomando como parámetro el año pasado, las transferencias de origen nacional habían registraron un leve incremento en junio, julio y agosto, que no compensó la caída de mayo, donde la provincia percibió un 24,9% menos de esos fondos.

A eso se sumó la baja registrada en septiembre, octubre y noviembre, una leve suba en diciembre (apenas del 0,3%), y un 2026 que arrancó nuevamente en caída: enero con -7,6 por ciento y febrero con el mencionado -7,5%.