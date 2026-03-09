Campeonato Nacional de Asadores: una historia de padre e hija marcada a fuego

Una niña y su padre, unidos por la pasión del asado, conquistaron al público de Zapala y demostraron que la tradición y el sabor son una herencia valiosa.

En Zapala , tierra de fuego y pasión, donde las llamas danzan al ritmo de la tradición, las mejores carnes de la república se entregaron al asado con la maestría de asadores locales, herederos de la estaca mapuche. Y en este contexto, "Kutralwé" (Fogón de amigos, en dialecto mapuche) se alzó con el título, un logro que honra a la tierra y que es el resultado del esfuerzo y la dedicación de Leo Callful y Jonatan Vásquez , maestros del asado con manos que “tejen” sabor y tradición .

Sin embargo, la historia de este triunfo comenzó antes, cuando un sueño se sembró el día viernes en el corazón de Antu Priscila, la hija de Leo, con diez años de edad. Juntos, padre e hija, asaron con pasión una “banderita” con verduras a la parrilla, un plato con sabor a ilusión que les valió una mención especial en la categoría “Asadores Kids” .

Leo acompañó a su niña en su primera experiencia en el concurso, un desafío cargado de emoción. "Fue un día inolvidable", dijo Leo con lágrimas en los ojos en diálogo con LM Neuquén .

"Ver a mi hija disfrutar del asado me llenó el corazón de alegría". Y ese mismo fin de semana, la gloria llegó. "Kutralwé" se coronó campeón, con Leo y Jonatan al frente, y se llevaron un premio de tres millones de pesos, un chulengo y un brasero.

Según describió Callful, este premio es un homenaje a las raíces, a la amistad y al cariño, un legado que se transmite de generación en generación. "Este premio fue una bendición", mencionó con gratitud. "Un reconocimiento a nuestro esfuerzo y a la pasión por el asado", añadió. Y con ese espíritu, Zapala sigue siendo la tierra del fuego, donde el asado es una tradición y la pasión no se apaga.

Campeonato Asadores Zapala ganadores (1)

Herencia del fuego: de padres a hijos

Leo Callful, un asador experimentado y orgulloso de sus raíces originarias, acompañó a su hija Antu en la primera versión de “Asadores Kids”. "Este es un momento muy especial para mí", decía Leo -el viernes- con emoción junto al fuego, al humo y la parrilla. "Ver a mi hija disfrutar del asado, me enorgullece a mí y a toda mi familia. Ella es una de las razones por las que sigo adelante con esta pasión", añadía.

Antu, con su sonrisa inocente y su entusiasmo contagioso, se encargó de preparar un delicioso asado banderita, un corte de carne que incluyó costilla, choclos, morrón, huevo y papas, todo hecho a la parrilla.

"Ella es muy valiente y decidida", decía Leo mientras “monitoreaba” los pasos de su princesa. "Siempre está dispuesta a probar nuevas cosas y a aprender", remarcaba.

Campeonato Asadores Zapala ganadores (3)

La familia Callful es conocida en Zapala por su tradición criancera y su pasión por el asado. "Mi familia es originaria de la zona de Barda Negra, a unos 70 kilómetros de la ciudad", precisó. "Somos una familia tradicionalista, que se ha criado con la cultura del asado y la jineteada", añadió.

Para Leo, el asado es más que una comida, es un momento para compartir en familia y con amigos. "El asado es algo muy especial, porque te permite estar con los tuyos y disfrutar de la vida", aseguró. "Es un legado que quiero transmitir a mis hijas, para que sigan adelante con esta pasión", completó.

La experiencia de cocinar con Antu fue un momento inolvidable para él. "Ella siempre es mi compañera de asado", dijo con una sonrisa.

Asadores 4

"Kutralwé" y un triunfo inolvidable en Zapala

La noche de este domingo la emoción y el orgullo se apoderaron de Leo Callful, el asador zapalino que junto a su compañero Jonatan Vásquez, se coronó titular indiscutible del Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca. La dupla se llevó el primer premio, el título de "Mejor Asado Zapalino" y "Mejor Asado Neuquino", y un premio en efectivo de 3 millones de pesos.

"Es una sensación de felicidad muy grande. No lo podemos creer todavía. Es un orgullo para Zapala, para mí y para mi compañero de equipo. Es un logro muy grande dejar la vara en lo más alto al ser campeones nacionales en la estaca", afirmó Leo con la voz quebrada de tanto gritar y celebrar esta coronación.

Asadores 6

Al mismo tiempo, rescató la importancia de su “coequiper”, a quien considera un hermano de la vida. "Es algo hermoso. Desde el primer momento en que nos anotamos en el campeonato, sabíamos que íbamos a hacer algo grande y gracias a Dios se cumplió nuestro sueño", admitió con plena satisfacción.

En cuanto al premio mayor (3 millones de pesos), Leo dijo que lo compartirá con Jonatan. "La mitad del premio es para él y la otra mitad para mí", sostuvo. "Y la plata va a ser destinada para el cumpleaños de mi hija Candela Oriana, que cumple 15 años el 31 de marzo. Queremos hacerle un festejo que no olvide nunca en su vida", relató con devoción y amor.

Zapala y una fiesta con mucha tradición

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, dio el viernes un emotivo discurso inaugural del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca, recalcando la importancia de esta fiesta para la ciudad y la provincia.

"Gracias a todos por ayudar a generar una versión más de esta fiesta que llegó a nuestra gestión y llegó para quedarse instalada en la ciudad de Zapala", indicó el jefe comunal . "Es la quinta edición del campeonato nacional y es la cuarta edición del campeonato internacional, y para nosotros es un orgullo porque lo hicimos los zapalinos", sumó.

Asadores 2

Koopmann agradeció la presencia del gobernador Rolando Figueroa, la senadora Julieta Corroza, la diputada provincial Carina Riccomini y demás autoridades locales, regionales y provinciales. "Agradecemos su presencia y su apoyo a esta iniciativa que busca promover la tradición y el orgullo zapalino".

El intendente destacó la novedad de los Asadores Kids, un espacio para que los niños y niñas de la ciudad puedan aprender y disfrutar del asado. "Es importante sembrar tradición y orgullo en nuestros chicos, y que ellos puedan seguir adelante con esta pasión por el asado".

Koopmann también se refirió a la hospitalidad de los zapalinos, diciendo que "no tenemos la belleza de la cordillera o del norte, pero tenemos un corazón enorme y sabemos cómo recibir a la gente y cómo generar estas actividades para que puedan mostrarle a todo el mundo que acá también se siente la tradición y la pasión".

Asadores 1 (1)

Finalmente, Koopmann agradeció a todos los participantes, emprendedores y asistentes por hacer posible esta fiesta. "Gracias a todos por acompañarnos, por ayudar a generar esta nueva edición. Dios es zapalino, y hoy nos dio un día espectacular después de una mañana de lluvia y neblina. Que sean tres días espectaculares", vaticinó.-