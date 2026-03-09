Lunes con paro y marcha por el 8M en Neuquén: quiénes adhieren y las actividades

La movilización está prevista para este lunes a las 18 en el monumento a San Martín. ¿Qué gremios adhieren al paro?

La segunda semana de marzo empezó con paro de mujeres en Neuquén , en el marco del 8M. Si bien el Día de la Mujer fue el domingo, diversos sindicatos y organizaciones feministas acordaron la medida para este lunes ya que, al ser día hábil, generaría mayor impacto político.

La jornada incluye medidas de fuerza en los lugares de trabajo, así como diversas actividades y una movilización para visibilizar los reclamos vinculados a derechos laborales, igualdad de género y reconocimiento de las diversidades.

La convocatoria es para este lunes 9 de marzo a las 18 en el monumento a San Martín de la capital neuquina, con la participación de organizaciones sindicales, sociales y colectivos feministas.

En este contexto, los gremios estatales ATE, ATEN, SEJUN y ANEL, así como ADUNC en el sector universitario, anunciaron su acompañamiento a la medida.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que convocó no solo a sus afiliadas mujeres, sino también a los trabajadores varones y a las diversidades a sumarse a la jornada de protesta y a la movilización.

Desde el gremio señalaron que se trata del tercer año consecutivo en el que la convocatoria busca ampliar la participación y visibilizar la agenda de género dentro de los espacios laborales. “Es muy importante que marchemos todos”, expresó Laura Rosselló, secretaria de Género de ATE, en diálogo con LM Neuquén.

La dirigente explicó que la propuesta apunta a que el paro sea una instancia de reflexión y participación para todos los trabajadores, más allá de su identidad de género, con el objetivo de poner en agenda los reclamos vinculados a la igualdad, la eliminación de las violencias y la ampliación de derechos.

Por su parte, el gremio docente ATEN también confirmó su adhesión a la medida, de modo que este lunes se ve afectado el dictado normal de clases. La secretaria de prensa de ATEN, Marisabel Granda, aseguró que esta medida de fuerza todos los años tiene una "adhesión casi plena" por lo que confirmó que las escuelas permanecerán cerradas.

"Vamos a estar en la calle ese día, en contra de las políticas que se están llevando adelante de desfinanciamiento de los sectores que había con perspectiva de género", afirmó la gremialista.

"Es una fecha donde siempre las escuelas están cerradas porque generalmente la adhesión es muy alta en el marco del paro internacional de mujeres. Después, sí cada escuela tendrá sus particularidades, pero las directivas de todas maneras también son trabajadoras y tienen el derecho a adherir al paro", explicó.

En ese sentido, dijo que las directoras no tienen la obligación de abrir las escuelas, sino que es una decisión individual y si algún docente quiere ir puede hacerlo.

"Las cifras en Neuquén son alarmantes"

Julieta Katcoff, referente de Pan y Rosas y concejala de la ciudad de Neuquén por el PTS-FITU se refirió a la grave situación de violencia que atraviesan las mujeres y diversidades. “En un contexto en el que el plan de los gobiernos es desmantelar y vaciar los programas de atención a las mujeres que transitan violencia, la provincia de Neuquén quedó en 2025 en el 3º puesto del ranking nacional de femicidios por habitante; hubo 6 femicidios, un transfemicidio y ya pasaron 20 meses de la desaparición de Luciana Muñoz, urge que el gobernador Figueroa deje de hacer anuncios rimbombantes y destine los recursos para un Plan de emergencia contra la violencia machista”, señaló.

La concejala se refirió también al informe del Observatorio de la Subsecretaría de las Mujeres del Municipio. “Las cifras de la ciudad de Neuquén son verdaderamente alarmantes, se menciona un incremento de un 100% en las consultas realizadas, y que en los casos de riesgo de femicidio se ha quintuplicado, y con un promedio de 12 denuncias diarias en la Oficina de Violencia”, analizó.

“Las mujeres tenemos que organizarnos para exigir al Gobierno municipal, que hace alarde de superávit, que avance en la construcción de una casa refugio y la creación de un régimen de asistencias económicas”, enfatizó Katcoff.