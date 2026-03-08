Madrugada violenta en Centenario: tres policías terminaron heridos por intervenir en una pelea familiar

El episodio ocurrió en la calle José Gervasio Artigas. Los efectivos fueron atacados con botellas y fierros y debieron ser hospitalizados.

Una intervención policial por un conflicto familiar terminó en una violenta agresión contra efectivos de la Policía del Neuquén durante la madrugada de este domingo en Centenario . Tres uniformados resultaron heridos tras ser atacados con botellas y fierros por una pareja y su hijo, quienes finalmente fueron demorados.

El episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este domingo 8 de marzo en un sector de la calle José Gervasio Artigas, cuando personal de la Comisaría 52 fue convocado a una vivienda donde se registraba un fuerte enfrentamiento entre familiares en el domicilio de una mujer adulta mayor.

Según se pudo reconstruir, cuando los efectivos llegaron al lugar para intervenir e intentar calmar la situación, la escena se volvió aún más violenta . Una pareja y su hijo reaccionaron de manera agresiva contra los policías y comenzaron a atacarlos arrojando botellas y utilizando fierros.

En medio de la agresión, tres efectivos policiales terminaron con lesiones. Los golpes impactaron principalmente en la cabeza y el rostro, mientras que uno de los uniformados también sufrió una lesión en uno de sus ojos.

La situación obligó a trasladar a los policías al Hospital Natalio Burd de Centenario para que recibieran atención médica. Fuentes vinculadas al hecho indicaron que, tras ser asistidos por el personal de salud, los tres efectivos se encuentran fuera de peligro.

Mientras se controlaba la situación en el lugar, los presuntos agresores —una pareja y su hijo— fueron demorados por el personal policial y trasladados a la sede de la Comisaría 52.

Tras el episodio, los tres demorados quedaron involucrados en una causa judicial. De acuerdo con la información que trascendió, se les iniciará una investigación por los delitos de amenazas agravadas y atentado contra la autoridad, debido al ataque contra los uniformados que intervenían en el procedimiento.

Este tipo de acusaciones se aplican cuando se intenta impedir o agredir a funcionarios públicos mientras cumplen tareas oficiales, como ocurrió en este caso durante el operativo policial.

Allanamiento y secuestro de elementos

Las actuaciones continuaron durante la tarde del mismo domingo. En el marco de la investigación, efectivos policiales realizaron un allanamiento en un domicilio cercano al lugar donde se había producido el enfrentamiento.

Durante ese procedimiento, los uniformados encontraron y secuestraron diversos elementos que podrían ser de interés para la causa. Entre ellos había municiones, un cuchillo, cámaras de seguridad y otros objetos.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia y serán analizados como parte de la investigación que busca esclarecer completamente lo ocurrido durante la violenta madrugada en Centenario.

El caso permanece bajo análisis judicial mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades de los tres acusados en la agresión contra el personal policial.