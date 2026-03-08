Formularon cargos al conductor de la Toyota Hilux por el choque en el que murieron dos policías en Plaza Huincul

El joven de 23 años había sido detenido este sábado tras provocar el choque fatal en Plaza Huincul. Estaba súper alcoholizado.

Este domingo se llevo a cabo la formulación de cargos contra Alejandro Dávila, conductor de la camioneta Toyota Hilux que choco de forma frontal contra otro vehículo y provocó la muerte de dos policías en Plaza Huincu l , como también lesiones graves en otras cuatro.

Según indicaron, el joven circulaba por la ruta 22 a las 6.45 de la mañana en un grave estado de ebriedad. El fiscal Federico Cúneo indicó que al momento de conducir tenía un nivel de intoxicación de alcohol de 1.84 gramos de alcohol en sangre y que, "al transitar por el kilómetro 1324 realizó una maniobra de sobrepaso de un vehículo que venia delante suyo, en una z ona totalmente prohibido para adelantar , con una línea doble amarilla continua , colisionando frontalmente contra el vehículo Kia Sorento".

Tras una largo detalle de los hechos, sostuvieron que Dávila " creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública y se representó la posibilidad de poder dar muerte", desde Fiscalía pidieron la figura de "delito de homicidio, dos hechos, lesiones leves dos hechos, lesión grave, un hecho, todo con dolo eventual, lo cual concursa de manera ideal y lo que se le reprocha a título de autor".

La fiscalía pidió 3 meses de investigación, mientras que el juez Eduardo Egea habilitó 2 meses de investigación. Entre las pruebas indicadas en la audiencia hay videos, de los cuales uno de ellos es del momento exacto cuando se produce el accidente, además del test de alcoholemia que lo realizó policía de Zapala, indicaron medios locales.

choque fatal plaza huincul Gentileza Cutral Co Al Instante

El pedido de prisión preventiva para el imputado

La defensa del imputado está compuesta por los abogados Angélica Muñoz y Matías Cenci. Ante los dichos del fiscal, Cenci consultó por las filmaciones donde se lo ve a Dávila manejando a toda velocidad.

Fiscalía indicó que hay dos clases de filmación, las que se ve la camioneta salir del boliche bailable que pertenece a los domos municipales y desde ahí hacia ruta 22, "a su vez contamos con el aporte de una cámara privada, que es donde se observa el impacto del hecho que se le atribuye al acusado".

El fiscal Cuneo pidió dos meses de preventiva e indicó que hay lugar en la comisaría 14 para alojarlo. La defensa propuso domiciliaria con tobillera electrónica y rondines.

Según el reporte médico que publicó La Voz de Neuquén, las cuatro personas fueron trasladadas inicialmente al Hospital de Complejidad VI. Uno de ellos, que circulaba en la camioneta, debió ser trasladado a un centro de mayor complejidad en Neuquén Capital por la gravedad de sus heridas. Según indicó el fiscal del caso se encuentra en estado crítico con politraumatismo varios.

La reconstrucción de los hechos que realizó la fiscalía

En la audiencia que tuvo lugar en la fiscalía de Cutral Co, los fiscales Cuneo y Alonso, detallaron que Dávila se encontraba en el local bailable "Lost Palace" y luego se sube a la camioneta junto a tres acompañantes, en la cual se dirige por la avenida San Martin en gran velocidad.

En los videos de los domos municipales, se pudo constatar que incluso uno de los acompañantes iba "con medio cuerpo por la ventana".

"Al conducir con un nivel de alcohol en sangre superior a la normativa vigente, al realizar la maniobra de sobrepaso e invadir el carril contrario, en zona recta con restricción de doble línea amarilla, creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública y se representó la posibilidad de poder dar muerte, no obstante lo cual, decidió continuar igualmente, evidenciando un desprecio por la vida ajena y causando con su accionar, al colisionar el vehículo Kia, la muerte de los ocupantes de este siendo las víctimas fallecidas Atilio Contreras y Julian Zùñiga y lesionar a Sharon Pichún que se encuentra en el Castro Rendón en estado crítico", describieron los fiscales.