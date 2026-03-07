Choque fatal en Plaza Huincul: quiénes eran las dos personas fallecidas

Perdieron la vida en la mañana de este sábado en un accidente sobre Ruta 22. Dolor de colegas y familiares en las redes.

Profundo pesar en la fuerza policial de la provincia de Neuquén por la muerte de dos de sus integrantes en un choque fatal ocurrido este sábado en Plaza Huincul sobre la Ruta 22: un joven de 27 años en actividad y uno retirado de 60 años.

La noticia del fallecimiento de estos dos efectivos de la Policía provincial enlutó a la región. Familiares y colegas manifestaron su dolor y acompañamiento a sus seres queridos ante este trágico desenlace.

Se trata de Julián Zuñiga, de 27 años y de Atilio Contreras de 60 años quienes viajaban en uno de los dos vehículos involucrados en el accidente de tránsito que ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana de este sábado. Ocurrió sobre la Ruta 22 a la altura del acceso a la localidad de Plaza Huincul.

Desde la mutual policial se hicieron eco del deceso de los miembros de la fuerza. “Con profundo pesar informamos el fallecimiento del efectivo JULIAN ZUÑIGA, de 27 años, acaecido en la fecha en la Ciudad de Plaza Huincul. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos, rogando encuentren consuelo ante esta triste partida”, compartieron.

muertes- policías- choque- Ruta 22- Plaza Huincul-3

También hicieron lo propio con el efectivo recientemente retirado de las fuerzas. La mutual de la fuerza informó del fallecimiento del policía retirado “Don ATILIO CONTRERAS, de 60 años de edad, acaecido en el día de la fecha en Plaza Huincul, acompañando a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento”.

Dolor en las redes

El deceso de estos dos efectivos no solo no dejó indiferentes a la comunidad si no que manifestaron su dolor y preocupación por este tipo de accidentes de tránsito.

"Sé que no es el momento, pero si cada efectivo trabajará en su lugar de residencia estas muertes se podrían evitar", expresó Mony Vargas en redes y varios se sumaron a esta preocupación.

"Que se haga algo esto no puede ser así, cada policía tiene que estar en su lugar donde viva. Es un desgaste todos los días viajar a dedo o con vehículo, no descansan hay algunos que viajan 2 o 3 horas y nadie ve eso. ¡¡Que cambien las normas ya!!", agregó Mónica Hernández.

Por su parte, un colega también compartió el dolor. "Con profunda pena en el corazón y con lágrimas en mis ojos te despido camarada, aunque no te conocí. Descanso eterno para tu alma, que el padre Dios y nuestra venerada madre María te tengan en su santa gloria. Fuerte abrazo al cielo. Mi más sentido pésame a su amada familia por tan dolorosa pérdida", escribió Carlos Alberto.

Genoveva Grigos compartió: "Sin palabras. Te vi nacer, crecer y siempre tan educado y respetuoso mi niño hermoso. ¿Por qué, por qué? Me indigna la situación de tantos Policías haciendo dedo todos los días, sin saber lo que va pasar en el camino. Ellos cumplen su deber. Vuela alto mi hermoso, Dios te reciba en sus brazos".

choque- accidente- Ruta 22- Plaza Huincul- dos muertos-1

Las muestra de dolor también se hicieron extensivas a Atilio Contreras quien estaba retirado de la Policía.

"Mis condolencias querida Delia y Ani. Dios les de fortaleza y consuelo por esta gran pérdida. En ustedes abrazo a toda la familia. Q.E.P.D. Atili", se solidarizó Mabel de los Ríos.

César Vega también dejó un recuerdo: "QEPD PARA los dos camaradas. A Contreras los conocí en Plottier. Pasaba al negocio y charlábamos de todo un poco, vivia en barrio loteo Social de Plottier. Y al otro chico no lo conozco, pero era un pibe joven con un camino por andar y el destino le truncó su futuro".

También familiares dejaron muestras de cariño: "QEPD tío, me quedo con tus mejores recuerdos. Descansa, te vamos a extrañar viejito".

Entre los centenares de mensajes, José Almendra sostuvo: "Amigo ...dios te tenga en la gloria. Fuiste un pilar en mi carrera, en mi primer servicio me recibiste. Me quedan tus mejores momentos compartidos entre mates y consejos. Mis condolencias a la familia".

Accidente fatal

Julián Zuñiga, de 27 años y Atilio Contreras de 60 años fallecieron esta mañana en el acceso a Plaza Huincul como consecuencia de un fuerte choque entre una camioneta pick up y un sedán. Además, hubo tres personas heridas, una de ellas fue trasladada al hospital local.

El siniestro vial ocurrió este sábado, alrededor de las 7, sobre la ruta nacional, en el sector en cercanías al museo Carmen Funes. El tránsito debió interrumpirse porque ambos rodados quedaron sobre la calzada.

El jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, José Acuña, explicó a LM Neuquén que recibieron un llamado a las 6.40 sobre un accidente en la Ruta 22, cerca de la entrada de Plaza Huincul, y cinco minutos después el personal ya estaba en el lugar. "El accidente involucró a dos vehículos: una pickup y un sedán. Del sedán, dos personas fallecieron", confirmó el bombero.

En horas de la tarde, todavía no se había informado acerca de la dinámica del accidente o si pudieron realizarles test de alcoholemia a ambos conductores de los vehículos involucrados.