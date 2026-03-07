El clima en Neuquén

La Mañana Quiniela La Neuquina

Todos los números ganadores de la Quiniela La Neuquina de esta jornada. Resultados de la Primera, Matutina, Vespertina, Nocturna y Sorteo Extraordinario actualizados en vivo.

Quiniela La Neuquina hoy: resultados del sábado 7 de marzo, sorteo por sorteo

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En esta nota repasamos los resultados de hoy sábado 7 de marzo de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

IJAN loteria la neuquina edificio

Resultados del sorteo de La Previa

La actividad comenzó en el turno de la mañana con La Previa, donde el número ganador en la primera ubicación fue el 4634.

  1. 4634
  2. 9338
  3. 7303
  4. 3108
  5. 6809
  6. 6672
  7. 9833
  8. 2188
  9. 7595
  10. 7192
  11. 8471
  12. 8947
  13. 2676
  14. 9887
  15. 8537
  16. 4975
  17. 4478
  18. 0172
  19. 1199
  20. 9417

Ganadores de El Primero

Cerca del mediodía, el sorteo de El Primero arrojó como principal ganador al número 1314 en el tope del extracto.

  1. 1334
  2. 6126
  3. 3247
  4. 7728
  5. 7600
  6. 7374
  7. 0546
  8. 5113
  9. 0813
  10. 0604
  11. 9415
  12. 4434
  13. 1288
  14. 8790
  15. 1854
  16. 8177
  17. 3094
  18. 8039
  19. 1771
  20. 4978

Números de la Matutina

En la edición Matutina, el primer premio correspondió al número 7097, completando la grilla de la siguiente manera:

  1. 7097
  2. 2550
  3. 9110
  4. 1818
  5. 9464
  6. 8962
  7. 4494
  8. 0057
  9. 7395
  10. 0533
  11. 3132
  12. 8488
  13. 5241
  14. 1824
  15. 1370
  16. 9627
  17. 1392
  18. 7005
  19. 8256
  20. 0637

Modalidades y formas de ganar en la Quiniela La Neuquina

Una de las opciones más elegidas por los jugadores locales es la apuesta directa, donde se selecciona un número y una posición específica dentro del extracto, que comprende del 1 al 20.

Sin embargo, la redoblona sigue ganando adeptos en toda la provincia, permitiendo combinar dos números de dos cifras en diferentes ubicaciones, lo que potencia significativamente el retorno de la inversión para el apostador.

A qué hora se sortea la Quiniela La Neuquina

  • La Previa: 10:15
  • El Primero: 12:00
  • Matutina: 15:00
  • Vespertina: 18:00
  • Nocturna: 21:00

Cómo jugar a la Quiniela La Neuquina

La Quiniela La Neuquina es el juego oficial de azar de la provincia, administrado por el IJAN. Permite apostar a números de 1 a 4 cifras en distintos sorteos diarios.

Se puede jugar a:

  • la cabeza
  • los 5 primeros
  • los 10 primeros
  • ubicación exacta

Los premios dependen de la cantidad de cifras y la posición acertada.

