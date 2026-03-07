Podrían reducir las tasas por terrenos baldíos en Neuquén: qué dice el proyecto

Una iniciativa en el Concejo Deliberante ya está en condiciones de ser votada en el recinto y cuenta con acuerdo mayoritario.

Luego de los aumentos en las tasas municipales que generaron debate público y reclamos, se implementó un importante descuento en el monto de la factura. Sin embargo, según se comentó, la tasa por terrenos baldíos no había sido abarcada en esta medida, por lo que los montos habían crecido sin posibilidad de descuento.

Es por esto que un grupo de concejales movilizó una iniciativa que este último jueves salió de la comisión de hacienda para incluir dentro del "botón neuquino" a los terrenos baldíos.

La concejala del bloque del PRO, Denise Stillger, una de las principales impulsoras de la medida, dio detalles de cómo será la medida y cuándo esperan que se implemente.

De qué se trata la reducción a las tasas por terrenos baldíos

Stillger explicó que, además de la reducción de tasas por terrenos baldíos, medida que ya está en condiciones de ser votada en el recinto, también se siguen revisando el resto de montos. "Seguimos en comisión haciendo una revisión de las tasas municipales", afirmó en diálogo con Canal 7.

sesión concejo deliberante de Neuquén

La medida reducirá la tasa de terrenos baldíos en un 50% y se elevará a un 70% para los grupos familiares que posean un solo terreno.

Según detalló la concejala, la medida de reducción de las tasas por terrenos baldíos, una vez aprobada y reglamentada tendrá "una aplicación retroactiva desde el primero de enero". "Llegamos ya a la firma del despacho, esto se va a votar seguramente en la próxima sesión por la proximidad de los vencimientos", comentó.

"La idea seguramente es que se adelante la votación", dijo Stillger. "Vamos a tratar, por lo menos nosotros, de impulsar que se vote lo más rápido posible y luego la reglamentación, que entiendo que el ejecutivo va a tener que hacerla de manera rápida", explicó.

"Si sale una votación positiva, esto tendría una aplicación desde el primero de enero, por lo tanto, las personas que hayan pagado esta tasa de baldíos van a tener que comunicarse con el ejecutivo para ver la devolución", ya que el descuento se aplicaría de forma retroactiva, según detalló Stillger.

concejo deliberante - concejal stillger

"Logramos un 70% que me parece, dentro de la puja que hubo, una cifra razonable para las personas que tienen un solo lote", expresó la mujer. Agregó que desde su espacio querían impulsar que a los terrenos baldíos únicos no se les cobre esa tasa.

"Tuvimos un debate bastante arduo para llegar a este resultado, pero se entendieron las posturas, se entendió que el tributo realmente era muy alto y se entendió esta posibilidad de incentivo al único terreno", expresó.

"Me parece que es un incentivo más que que suficiente justamente para darle la posibilidad al vecino de construir dentro de la ciudad", afirmó. "Y la verdad es que el posicionamiento del ejecutivo, con respecto a nuestra iniciativa y la iniciativa de Fuerza Libertaria, que fue otro de los bloques que acompañó en este despacho, fue positivo", celebró Stillger.

Agregó, además, que esta reducción de la tasa a terrenos baldíos también aplicará a los adquiridos mediante loteos sociales. "La realidad es que para que una persona pueda adquirir un lote social, tiene que ser el único lote, entonces entraría dentro del descuento del 70%", cerró la edil.