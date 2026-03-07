Delincuente violó la domiciliaria, fue visto en una camioneta robada y quedó detenido

Se trata de uno de los integrantes de la "banda del súper inhibidor". Cómo los investigadores lograron llegar a él.

Uno de los presuntos integrantes de una banda que cometía robos con inhibidores quedó en prisión preventiva tras verificarse que violó la prisión domiciliaria y utilizó una camioneta que era buscada desde diciembre. Cómo se llegó a él y por qué se lo investiga.

De acuerdo a la información a la que accedió LM Neuquén , el imputado en cuestión es "J.C.M" , quien se encontraba hace ya varios meses cumpliendo una prisión domiciliaria en el oeste de la ciudad, investigado en una causa por presunto homicidio en grado de tentativa. Respecto de esa causa, se supo que tiene a un amigo suyo como víctima, a quien apuñaló tras una noche de copas en medio de una discusión.

Por la gravedad de la situación, una vez que el agresor fue identificado, se le formularon cargos y la fiscalía pidió su detención en prisión preventiva, la cual fue otorgada. Sin embargo, con el avance de la investigación y la posibilidad de un acuerdo de reparación y sobreseimiento en ciernes (luego de que el agresor pidió disculpas a la víctima), se le otorgó una prisión domiciliaria, a pesar de la oposición del Ministerio Público Fiscal.

sala audiencia ciudad judicial

El imputado, con un importante prontuario y antecedentes condenatorios, lamentablemente no aprovechó esa oportunidad, ya que ahora volvió a quedar en el ojo de la tormenta y, esta semana, volvió tras las rejas.

Investigación por robo

Según se pudo conocer, todo inició con el robo de una camioneta Toyota Hilux, la que fue sustraida en calle Perticone a mediados de diciembre. El robo no fue nada fuera de lo común: su propietario la estacionó, hizo algunos mandados y al regresar alrededor del mediodía para retirarse de la zona, no encontró su camioneta. Por ello, denunció la sustracción.

Aunque se inició una investigación, el hallazgo de la camioneta se dio recién casi un mes después, en enero, en tareas preventivas que realizaba la Policía del Neuquén en el barrio Gregorio Álvarez. La encontraron en estado de abandono, con un nuevo color (era gris y al momento del hallazgo estaba de color blanco) y con una chapa patente distinta, lo que se pudo comprobar al chequear el grabado de los cristales.

Al no poder localizar a nadie que se hiciera responsable por ella, se la secuestró y sometió a requisa, oportunidad en la que se encontraron elementos de interés en base a los cuales avanzó la investigación. Entre ellos, se hallaron varios tickets de compra, de estacionamiento, documentación, prendas de ropa y algunas huellas dactilares.

departamento sustraccion automotores policia neuquen.jpg

Elementos clave

Los elementos clave fueron principalmente los tickets de compra. Con fecha y hora de las transacciones, se pidieron los registros fílmicos de los comercios y así se logró llegar a "J.C.M", verificando que era quien estaba en posesión de la camioneta junto a una mujer que fue identificada como su pareja.

Ambos fueron vistos en una farmacia, en un supermercado y en una estación de servicio, bajando y volviendo a subir a la camioneta robada al retirarse. Entre los tatuajes de "J.C.M" y algunas prendas de vestir que se vieron en ambos, se los pudo identificar.

Lo cierto es que dicha prueba no alcanzó para imputarle el robo de la camioneta, por lo que por el momento y tras un allanamiento a la vivienda de "J.C.M", la asistente letrada Nadia Pérez lo acusó en una audiencia el día viernes como autor del delito de encubrimiento por recepción dolosa.

inhibidor robos Gentileza Policía del Neuquén

Asimismo, se encontraba en audiencia la fiscal Lucrecia Sola, de Homicidios, quien pidió revocar la prisión domiciliaria del imputado y transformarla en una prisión preventiva mientras avanza la nueva investigación en su contra. Esto tras comprobarse que mientras debía estar confinado en su casa, no solo se comprobó que salió de la misma en reiteradas ocasiones, sino que además se lo imputa por un nuevo delito.

"J.C.M" improvisó una débil justificación: "Quería ver a mi nieto y necesitaba víveres". Por supuesto, no alcanzó y el juez Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos y le dictó la preventiva.

En la causa hay más personas investigadas a las que también se pudo identificar y cuyas viviendas ya fueron allanadas, y se las busca imputar por la sustracción de la camioneta y otro auto.