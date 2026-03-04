Piden revocar la domiciliaria de un hombre que, estando borracho, aplastó y mató a su hijo con el auto

Dicen que organiza fiestas con amigos en su casa. En septiembre protagonizó un accidente en Puerto Madryn en el que murió su bebé de 16 meses.

Marcha por Elías, el bebé que murió en un accidente en Puerto Madryn, en 2025.

La madre de Elías Mateo Ríos , quien falleció en un accidente presuntamente provocado por su padre en Puerto Madryn, Chubut , pidió que se revoque la prisión domiciliaria de la que goza su ex pareja.

Según argumentó el abogado que representa a la mujer, constataron que el imputado, Leandro Damián Ríos , organizó varias “juntadas con amigos” en su casa, algo que quedó expresamente prohibido cuando se le otorgó el beneficio de la domiciliaria.

En la madrugada del 28 de septiembre de 2025, Leandro Ríos conducía alcoholizado por el centro de Puerto Madryn l levando en su vehículo -un utilitario Renault Kangoo- a su pequeño hijo Elías, quien estaba a su cargo durante el fin de semana, ya que Ríos se encontraba separado de la madre del pequeño, Bianca Vargas.

Al llegar a la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, perdió el control de su vehículo y volcó.

elias Elías Mateo Ríos tenía un año y cuatro meses cuando murió aplastado por la Kangoo de su padre en Puerto Madryn.

Como consecuencia del vuelco, el bebé salió despedido del utilitario que, en los tumbos, terminó quedando sobre él.

Con ayuda de otras personas que pasaban por el lugar, Ríos logró levantar la camioneta y rescatar a su hijo, que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Andrés Ísola de Puerto Madryn por los mismos particulares que participaron del salvataje pero falleció a causa de la gravedad de las heridas sufridas.

El test de alcoholemia practicado posteriormente a Ríos por personal de Seguridad Vial arrojó un resultado positivo de 1,98 g/l de alcohol en sangre, por encima de lo que se considera un nivel “crítico” en el cual la persona pierde toda atención y concentración visual y presenta reflejos alterados, reacción lenta e imprecisa.

Puerto Madryn: reuniones con amigos

Ríos quedó detenido en ese mismo momento y, al día siguiente, la jueza penal Patricia Reyes, a cargo de la causa, le dictó prisión preventiva por seis meses pero con domiciliaria, a pesar de la solicitud de Facundo Bonavitta, el abogado de Vargas, quien sostuvo que el hecho era demasiado grave como para que al imputado se le otorgara ese beneficio.

A más de cinco meses del hecho, se dispuso para este miércoles la revisión de la prisión domiciliaria de Ríos, con el pedido de Bonavitta para que sea revocada.

La argumentació, ahora, pasa por presuntos incumplimientos de las condiciones impuestas por la Justicia. Según indicó Bonavitta, se habrían detectado publicaciones en redes sociales donde se lo ve participando de reuniones con amigos en su domicilio.

La revocación, una posibilidad firme

Ante esta situación, y como este tipo de encuentros quedaron expresamente prohibidos cuando se eximió a Ríos de ir a prisión, el abogado presentó un escrito para que la medida sea revisada y se evalúe si el imputado debe aguardar el juicio en una cárcel común.

Bonavitta recordó las reglas impuestas por la jueza Reyes en septiembre pasado y mencionó que Ríos tiene prohibido consumir alcohol o drogas, realizar reuniones familiares o recibir visitas, entre otras normas de conducta.

Afirmó, asimismo, que la propia magistrada advirtió que ante “el mínimo incumplimiento” ella misma ordenaría la revocación y el traslado inmediato a un centro de detención de la provincia de Chubut, por lo cual esperaba que eso ocurriera hoy mismo, en base a los elementos presentados.