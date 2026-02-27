Se viene la temporada de orcas en Chubut y mejoran un punto clave para el avistaje

En marzo arranca el primer período del año en el que salen a la playa para cazar. Obras en pasarelas y miradores de Península Valdés .

Una orca en varamiento intencional en la costa de Península Valdés, Chubut.

En marzo comienza una de las dos temporadas anuales de avistaje de orcas en las costas de Chubut y en la provincia avanzan los preparativos, con una serie de trabajos de mejora en la Estación Operativa Punta Norte, dentro del Área Natural Protegida Península Valdés.

Las obras encaradas por el gobierno provincial apuntan a mejorar la experiencia de quienes visitan uno de los puntos emblemáticos del turismo de naturaleza en la provincia, donde las orcas impactan al salir del agua hacia la playa con su particular técnica de caza conocida como “varamiento intencional” .

Las tareas en Punta Norte son llevadas a cabo por guardafaunas y personal de la administración del área protegida, e incluyen fundamentalmente el reacondicionamiento de senderos y miradores, con recambio de maderas en las pasarelas y mejoras generales en las estructuras existentes, además de trabajos de pintura.

El objetivo pasa por facilitar la circulación y comodidad de quienes recorren el lugar para observar el asombroso espectáculo natural que dan las orcas.

Obras en las pasarelas de Punta Norte, en Península Valdés, Chubut Obras en las pasarelas de Punta Norte, en Península Valdés, Chubut.

Por otro lado, se proyecta también la ampliación del estacionamiento en Punta Norte, y la implementación de una organización diferenciada para vehículos particulares y unidades de agencias turísticas.

Esta medida apunta a ordenar el tránsito durante los picos de visitantes, ya que en las fechas en las que se registra presencia de orcas se incrementa notablemente la concurrencia. Además de turistas, llegan a Península Valdés fotógrafos, documentalistas y científicos de todo el mundo, que hacen largas vigilias para observar los varamientos.

El varamiento intencional, algo único en el mundo

Las orcas llegan a la costa de Chubut en dos períodos, cada año: primero entre marzo y mayo y luego, en octubre y noviembre.

Durante esos meses, este sector del litoral chubutense se convierte en escenario de uno de los comportamientos más singulares de la vida silvestre, que es el varamiento intencional, algo único en el mundo.

Orcas en la costa de Chubut (1) Orcas en la costa de Chubut: los grupos familiares son liderados por las hembras.

En las horas de marea alta, las orcas se impulsan hacia la costa para capturar allí crías de lobos marinos o elefantes marinos con las que se alimentan, y luego regresan a altamar.

Este fenómeno, que fue documentado por primera vez en 1974 y es considerado único a nivel global. Lo mismo ocurre con la manera en que las orcas aprenden a desarrollar la técnica: la práctica se transmite de generación en generación dentro de grupos familiares liderados por hembras. Allí, los ejemplares jóvenes aprenden durante años lo que deben hacer, antes de ejecutar la maniobra por sí mismos.

Chubut y el recuerdo de la orca Mel

Cada 16 de marzo, Chubut celebra el Día Provincial de la Orca, que fue instaurado en 2021 en conmemoración del último avistaje de Mel, una orca macho que fue detectada realizando un varamiento intencional por primera vez en 1975 y se convirtió en símbolo de esta conducta.

En 1976 Mel fue ametrallado frente a una lobería y los impactos de bala le provocaron secuelas en su aleta dorsal que quedó notoriamente torcida hacia la derecha pero no le impidió seguir cazando durante el resto de su vida.

El 16 de marzo de 2011 se registró su último avistaje, en Punta Norte, y a partir de que se cumplió el décimo aniversario, en esa fecha se realiza el lanzamiento de la temporada oficial de avistaje de orcas en Chubut.