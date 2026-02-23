Jubilados desaparecidos en Chubut: llueven llamados de personas que dicen haberlos visto, pero nunca es real

La hija de Pedro Kreger reveló que, desde que hay recompensa , esas alertas se repiten. La fiscalía chequea todas, pero nada se corrobora.

Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados que están desaparecidos desde el 11 de octubre de 2025 en Chubut.

A más de cuatro meses de la desaparición de la pareja de jubilados en Chubut , la investigación del caso sigue -en lo esencial- como el primer día: ni una pista firme de lo que pudo haberles pasado a Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) después de salir de Comodoro Rivadavia en camioneta para pasar un fin de semana juntos.

Gabriela Kreder, hija de él, habló este lunes desde la ciudad petrolera y dio detalles del estado actual de la investigación. Según explicó, desde que se ofreció una recompensa de $10 millones para quien aporte información, la cantidad de llamados aumentó considerablemente, aunque ninguno aportó datos concretos.

"A partir de ese momento se reciben llamados. Aparecen personas diciendo que los vieron en tal o cual lugar. Todo eso se corrobora: miran cámaras, van al lugar. En general, lo que pasa es que les parece que son ellos y no son", relató en diálogo con con SETA TV.

La situación se repite: alguien cree reconocerlos, la brigada de búsqueda actúa sobre esa pista y el resultado es negativo. "No ha habido ninguna prenda ni objeto personal que sea de ellos. No se ha encontrado nada", subrayó Gabriela.

Sin rastros de los jubilados desde octubre

Juana y Pedro partieron hacia Camarones el sábado 11 de octubre para asistir al 125.º aniversario de esa localidad. La Toyota Hilux en la que viajaban fue captada por cámaras de seguridad en la zona de Caleta Córdova, en dirección norte. Ese fue el último registro de la pareja.

El lunes 13, ante el silencio de sus teléfonos y la ausencia de noticias, la familia activó la búsqueda. Un pedido en redes sociales de la hija de Juana se viralizó y desencadenó un megaoperativo con rastrillajes por mar, tierra y aire.

El viernes 17 de octubre, la camioneta fue hallada en el Cañadón de Visser, en Rocas Coloradas, abandonada y sin signos claros de violencia, pero en una zona de muy difícil acceso.

La camioneta empantanada de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos de Comodoro Rivadavia La camioneta de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos de Comodoro Rivadavia, fue hallada en el barro en una zona inhóspita de Chubut, cuatro días después de iniciada la búsqueda.

Ese hallazgo, por un lado, confirmaba las sospechas de que algo les había pasado. Pero a la vez daba esperanzas de una resolución rápida. Nada más alejado de la realidad. Prácticamente, fue el único indicio concreto que se obtuvo en semanas y semanas de un operativo casi sin precedentes, en un lugar inhóspito y complicado, para el que se movilizaron importantísimos recursos, y que fue seguido de cerca por medios de todo el país.

Hoy, tanto tiempo después, lo único que cambió es la repercusión del caso, que va quedando fuera de agenda. La investigación, según cuenta Gabriela, está en el mismo punto. Nada nuevo.

Cómo sigue la investigación

"Estuve reunida con el fiscal la semana pasada y no hay ningún rastro, no hay novedades, no hay indicios de que ellos hayan estado en la zona. Sacando la camioneta, que fue lo que encontramos, no hemos encontrado nada más hasta el momento", afirmó Gabriela.

La causa sigue caratulada como desaparición de personas. Para la fiscalía, la falta de evidencia impide avanzar hacia la hipótesis de homicidio, algo que en algún momento manejaba la familia y sobre lo que también aparecían supuestos indicios, que luego se desvanecía.

Los demorados estudios de ADN de las muestras de la camioneta -lo último relevante que se supo- tampoco sirvieron de mucho: aparentemente, no había señales de terceros en el vehículo.

La búsqueda formal de la pareja continúa activa, pero ahora de manera focalizada y no permanente. Ante cada dato concreto que llega a los investigadores, el equipo sale a rastrear la zona de que se trate.

“Hoy por hoy, ante la aparición de algún dato, ellos van y rastrillan la zona. Van sobre datos concretos", explicó la hija de Pedro, quien aseguró que esto seguirá así “hasta que se encuentre algo que pueda conducirnos hacia la verdad, a poder descubrir qué fue lo que pasó”.

Además, la brigada continúa realizando recorridas periódicas en Rocas Coloradas, el sector donde apareció la camioneta Toyota Hilux, especialmente en sectores de difícil acceso.

La pregunta que más inquieta y no tiene respuesta

Las hipótesis sobre lo que pudo haberles pasado han sido numerosas. Van desde un accidente en una zona peligrosa (con habituales desmoronamientos que forman profundos pozos en la tierra) hasta la intervención de terceros para cometer algún delito contra la pareja. Pero ninguna pudo ser comprobada.

En ese escenario, desde los primeros días uno de los aspectos que más inquieta a las familias de los jubilados es cómo el vehículo llegó hasta un punto tan remoto e inhóspito de Chubut.

"Siempre nos llamó muchísimo la atención que mi papá haya llegado con esa camioneta hasta ahí. Eso es algo que nunca nos sacamos de la cabeza", reiteró Gabriela.

Continúa la búsqueda de los jubilados Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales en Chubut (1) La búsqueda de los jubilados Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales en Chubut.

Hoy, con la pericia de ADN sobre la Toyota Hilux concluida, para la familia de Pedro ese estudio no resulta concluyente.

"Que no haya huellas de terceros en la camioneta a mí tampoco me dice nada. No descarto la posibilidad de que hayan participado otras personas", sostuvo.

El peso de la espera

Gabriela también describió el impacto que el paso del tiempo tiene sobre la familia de su padre. "Lo único que queremos es saber la verdad. Poder entender qué fue lo que ocurrió. No terminamos de aceptar que dos personas puedan desaparecer así, de la noche a la mañana", manifestó.

La vida cotidiana siguió su curso, pero la búsqueda corre en paralelo. "El tiempo hace lo suyo. La vida sigue, tenemos hijos, responsabilidades. Pero nuestra vida corre en paralelo con la búsqueda de mi papá. Estamos atentas a cada llamado", indicó.

Y concluyó: "Para nosotros esto no se terminó, lejos está de haberse terminado. Vamos a seguir esperando que esto salga a la luz".