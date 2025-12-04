Jubilados desaparecidos en Chubut: el pedido de una de las hijas, sin pistas ni resultados de ADN

Los análisis se esperaban para esta semana pero aún no llegaron. En este contexto, la hija de Pedro Kreder pidió "que no se deje de hablar".

Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados que están desaparecidos desde el 11 de octubre en Chubut.

“Lamentablemente no tenemos absolutamente nada nuevo… Estamos como el primer día”, dice Laura Kreder, hija de Pedro Kreder. Él y Juana Morales son los dos jubilados de 79 y 69 años, respectivamente, que fueron vistos por última vez el 11 de octubre pasado cuando salieron de Comodoro Rivadavia , en la provincia de Chubut , a una escapada de fin de semana.

Dentro de una semana se cumplirán exactamente dos meses de la desaparición de Pedro y Juana. La búsqueda continúa activa, incluso más allá de los protocolos, pero los resultados son nulos y la desesperación aumenta, con el agregado de que aún siguen demorados los peritajes de ADN y los reportes de la compañía de teléfonos celulares.

“Con el pasar de los días la intensidad (de la búsqueda) ya no es la misma, los recursos ya se han utilizado. Lo que queda es una búsqueda activa pero no con la misma intensidad”, admitió Laura.

“Nos despertamos todos los días esperando un llamado, que nos digan que apareció algo: un objeto, una prenda… algo. Lo difícil de entender es que después de tantos días no haya ningún rastro de dos personas. Eso es lo que cuesta entender”, le dijo al programa Buenos Días Comodoro, de la señal local Seta TV.

A la espera del laboratorio de Chubut

Se suponía que esta semana podrían estar los resultados de las pruebas de ADN sobre las muestras tomadas de la camioneta Toyota Hilux de Juana -que apareció empantanada, cerrada e intacta en Rocas Coloradas, cerca de Comodoro Rivadavia, en una zona de muy difícil acceso- pero, hasta el momento, eso no ocurrió.

La camioneta empantanada de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos de Comodoro Rivadavia Chubut: la camioneta empantanada de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos de Comodoro Rivadavia. Se le tomaron muestras de ADN pero los resultados de los análisis se demoran.

“Es aceptar los tiempos del sistema. Ya pasaron muchos días y todavía no tenemos nada. No nos queda otra que esperar respuestas”, reconoció la hija de Pedro.

“Lo único que nos queda es que no se deje de hablar del tema. Agradecemos a los medios porque mantienen viva la búsqueda. Y seguimos haciendo un llamado a la solidaridad: ese sábado a la mañana en (el barrio comodorense de) Caleta Córdova había mucha gente. Si alguien vio algo, por favor que se acerque a la fiscalía”, pidió.

Ninguna pista convence

No han aparecido nuevas teorías, y las que continúan siendo investigadas aportan más dudas que esperanzas. “Es difícil aferrarse a una hipótesis. Donde empezás a creer en una, aparece algo que te hace dudar. No hay nada que nos permita sostener una versión”, remarcó la mujer.

En lo que todos los familiares coinciden es en lo dudoso de que los jubilados hayan ido en camioneta hasta el lugar perdido e intransitable donde apareció, aún cuando la escena -el vehículo intacto, las puertas trabadas, todas las pertenencias adentro excepto los teléfonos celulares- parecería ser la de quienes quedaron encallados y salieron a buscar ayuda.

“Nos cuesta creer que papá y Juana hayan decidido avanzar por un camino imposible de transitar. Ante el primer obstáculo, con la edad de ellos, hubiesen vuelto atrás. También nos cuesta creer que se hayan bajado a caminar. Pero como no hay nada, no podemos descartar ni afirmarlo. Estamos en el aire”, confió Laura.