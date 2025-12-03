Chubut: denuncian que un terciario estatal les daba títulos a alumnos que no iban a cursar

El ISET 812 de Comodoro Rivadavia fue intervenido por 90 días y desplazaron a sus autoridades. El descargo del director del instituto.

El Ministerio de Educación de Chubut dispuso la intervención de un terciario público de la ciudad de Comodoro Rivadavia tras una serie de denuncias según la cual el instituto entregaba títulos oficiales a estudiantes que no estaban en condiciones de obtenerlos y en muchos casos ni siquiera asistían a cursar.

La intervención por 90 días, con el desplazamiento temporario de sus autoridades oficiales, recayó sobre el Instituto Superior de Educación Tecnológica (ISET) 812 Estela María Miguel . Uno de los denunciantes, Federico Finlez, ex coordinador del establecimiento, aseguró que las irregularidades “están confirmadas y comprobadas desde 2022”.

Finlez aclaró que los certificados otorgados no son falsos sino “títulos oficiales” que la institución otorgó a personas que n o habían cursado materias, no tenían prácticas profesionalizantes ni asistían a la totalidad de las clases.

Según dijo el excoordinador, la situación quedó en evidencia a partir de quejas de otros estudiantes que sí cursaban correctamente y veían que la exigencia no era igual para todos. “¿Por qué me hacen hacer prácticas si a otros ya les dieron el título?’”, era el reclamo de los alumnos, de acuerdo con el testimonio de Finlez.

Chubut: siete tecnicaturas y pocas prácticas

Un punto crítico tuvo que ver con las prácticas profesionalizantes, que en la mayoría de las tecnicaturas no se realizaban. “No había vínculos del instituto con empresas. La única tecnicatura que sí trabajó siempre de manera articulada con la comunidad fue la de Multimedios”, afirmó Finlez.

Dijo, además, que las irregularidades eran conocidas desde hacía años en la supervisión provincial, pero recién se avanzó cuando “se tuvo que ir el director de nivel hace unos días”.

El instituto investigado funciona bajo la órbita del Centro Regional de Educación Tecnológica (CERET), con tecnicaturas en Logística, Producción de Multimedios, Gestión de Energías Renovables, Confección de Indumentaria, Mantenimiento Industrial, Producción Industrial de Alimentos y Petróleo y Gas.

El Ministerio de Educación dispuso la intervención por 90 días, periodo en el que un equipo designado revisará todas las actuaciones, verificará las denuncias y garantizará el funcionamiento normal de la institución, que esta semana inicia mesas de exámenes finales.

La respuesta del director

El director del ISET de Comodoro Rivadavia, Pablo Demarie, expresó su descargo y dio su versión de los hechos en un mail dirigido a la comunidad docente en el que señaló: “Quiero aclarar de manera precisa que no estamos destituidos, no perdimos nuestros cargos y no existe sanción firme: se trata de una medida preventiva mientras se desarrolla la investigación, en la que podremos ejercer plenamente nuestro derecho a defensa”.

“En los últimos meses circularon versiones, comentarios y lecturas muy distintas sobre lo que sucede en el instituto. Sé que algunas decisiones afectaron intereses personales y que eso generó malestar en algunos sectores -añadió-. También sé que hay quienes hoy celebran nuestra separación preventiva, y están en su derecho. Pero también quiero decir algo con claridad: un sumario no valida rumores, ni convierte versiones en verdades”.

Demarie también sostuvo que las denuncias podrían haber tenido que ver con “haber protegido a estudiantes en situaciones de maltrato, hostigamiento o violencia”. “No me arrepiento de haberlo hecho -indicó-. No me voy a arrepentir de haber exigido cumplimiento institucional. Tampoco de haber denunciado irregularidades cuando la normativa lo exigía”.