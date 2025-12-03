La decisión que tomó la familia de Santino, el nene que murió tras luchar contra una dura enfermedad

Los padres del pequeño neuquino, de 10 años, eligieron transformar el dolor en esperanza. Había fallecido el lunes a la madrugada.

La historia de Santino, el niño neuquino de 10 años que enfrentó con valentía una enfermedad severa desde su nacimiento , conmovió profundamente a la comunidad. Su partida ocurrió luego de atravesar complicaciones graves tras una cirugía. A pesar del inmenso dolor, sus padres tomaron una decisión tan difícil como noble.

Este último gesto de amor fue comunicado por su papá, Bruno Solís, a través de un mensaje desgarrador en redes sociales, donde expresó: “ Feliz día mi corazón. Quiero que todos sepan que antes de partir hiciste tu último acto de bondad” . Sus palabras, acompañadas por la imagen de su hijo, reflejan el amor infinito y la profunda admiración que marcaron la vida de este pequeño guerrero.

Pero el mensaje compartido por los padres del pequeño era mucho más profundo y emotivo porque en él contaba la dura, pero solidaria decisión que tomaron: "Donar tus córneas para que dos personas puedan volver a ver. Fuiste mi héroe y lo vas a seguir siendo. Te amo y te extraño…".

La dura enfermedad contra la que luchaba Santino

Santino padecía parálisis cerebral infantil, síndrome de Lennox-Gastaut y microcefalia. Aun con ese diagnóstico complejo, vivió la vida con una intensidad que sorprendía a todos. “Santi es un niño muy vivo dentro de su patología, vive la vida a mil como puede”, contaba ayer su mamá, Agustina Senas, mientras pedía oraciones para que su hijo pudiera superar la cirugía. Le gustaba salir a pasear, ir al cine, disfrutar del agua en los baños y aferrarse a sus héroes de película, cuya “espada” lo acompañó simbólicamente en cada una de sus batallas.

A su lado siempre estuvieron Agustina y Bruno, sus “guerreros mayores”, quienes pelearon cada día a su lado contra una enfermedad implacable. Con dedicación absoluta y un amor inquebrantable, sostuvieron su lucha y le dieron una vida colmada de afecto, estímulos y momentos felices. Ellos fueron su fuerza; él, su maestro de valentía.

“Sí. Mi bebé partió a la madrugada (del último lunes). Ya no hay más dolor, está descansando de su cuerpito”, confirmó Agustina en un breve y doloroso mensaje. Bruno, con el corazón roto, pero agradecido por haber tenido a Santino en su vida, también escribió: “Me duele la vida, pero tengo paz en mi corazón. Ya no duele nada más. Si existe un dios, hoy me soltó la mano. Te voy a amar siempre, fuiste un excelente hijo, mi amor, mi Santi”.

Durante las últimas horas, la familia había pedido una cadena de oración para acompañarlo en su recuperación. Neuquén entera se unió en ese ruego colectivo que lamentablemente no alcanzó para revertir el cuadro clínico. Su partida dejó un vacío inmenso, pero también una huella luminosa: el legado de un niño que vivió con intensidad, amó profundamente y, aun en su despedida, eligió dar vida a otros.

El último acto de bondad

La donación de sus córneas representa no solo un acto de solidaridad, sino también una forma poderosa de trascender. En medio del dolor más profundo, sus padres eligieron la vida. Eligieron que dos personas vuelvan a ver gracias a Santino. Eligieron que su luz siga iluminando, aunque su presencia física ya no esté.

El pequeño guerrero, que disfrutó cada salida al cine, cada paseo y cada momento sencillo con su familia, se convirtió ahora en héroe para personas que no conoció, pero que recordarán por siempre el regalo que les dejó.