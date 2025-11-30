La fe de una madre y el desgarrador pedido de oración para Santino

Agustina, la mamá del niño de 10 años que padece parálisis cerebral infantil y otras condiciones, pide oraciones para que su hijo se recupere después de una cirugía complicada.

Cuando la vida nos pone a prueba y la esperanza parece desvanecerse, hay un recurso que nunca falla: la oración . Unida a la fe y el amor de padres que luchan por sus hijos, la oración puede mover montañas y traer consuelo en momentos de dolor. Es en estos instantes cuando el corazón de una madre se convierte en un faro de luz que guía y sostiene a aquellos que buscan un milagro.

En este sentido , la madre de Santino, un niño de 10 años que enfrenta una lucha contra una enfermedad grave, ha hecho un desgarrador pedido de oración para que su hijo se recupere; a través de un video publicado en sus redes sociales.

Con la fe puesta en Dios y en el poder de la oración, Agustina Sofía Senas, busca unir sus fuerzas a las de aquellos que creen en el poder de la fe y la oración.

Santino padece parálisis cerebral infantil, síndrome de Lennox-Gastaut y microcefalia, y recientemente fue sometido a una cirugía programada para mejorar su alimentación debido a problemas de gastritis y reflujo. Sin embargo, después de la operación, el pequeño comenzó a experimentar dificultades respiratorias y su estado de salud se complicó.

Pedido de oración

Santino es un niño muy vivo y determinado que disfruta de la vida a pesar de sus limitaciones. "Santi es un niño muy vivo dentro de su patología, vive la vida a mil como puede", dijo Agustina. "Le gusta salir a pasear, ir al cine, le gusta bañarse", agregó.

La cirugía había sido pospuesta varias veces debido a que el paciente se enfermaba o surgían complicaciones. Finalmente, el miércoles pasado se realizó la operación, que parecía haber salido bien, aunque el niño estaba adolorido, pero con poco oxígeno y no salió entubado.

Sin embargo, a los dos días de la operación, comenzó a experimentar dificultades respiratorias. “Los médicos no están seguros si se trata de un virus que contrajo en el hospital o si las secreciones de la anestesia tardaron en disminuir”, contó la mamá. Comentó además que debido a la gravedad de la situación, los médicos decidieron entubarlo para darle una oportunidad de recuperarse.

"Santi tiene escoliosis severa, digno de su patología, y eso le está comprimiendo un pulmón, lo que dificulta un poco su estabilidad respiratoria", explicó Agustina con preocupación. A pesar de la gravedad de la situación, la familia de Santino mantiene la fe y la esperanza de que su hijo se recupere.

"Tenemos fe que va a salir adelante, él es fuerte y valiente", dijo la madre. "Solo pedimos oraciones para él. Dejamos todo en manos de él, de Dios, y decidimos acompañarlo hasta que Santi y su cuerpo lo decidan o quieran", agregó con determinación.

El niño, que espera un milagro, se encuentra internado en el Hospital Castro Rendón y el frío parte médico estableció que: Santino ahora está estable pero en estado crítico. Permanece bajo la atenta mirada de su madre y de su padre, Bruno Agustín Solís.