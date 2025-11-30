La fe de una madre y el desgarrador pedido de oración para Santino

Agustina, la mamá del niño de 10 años que padece parálisis cerebral infantil y otras condiciones, pide oraciones para que su hijo se recupere después de una cirugía complicada.
Cuando la vida nos pone a prueba y la esperanza parece desvanecerse, hay un recurso que nunca falla: la oración. Unida a la fe y el amor de padres que luchan por sus hijos, la oración puede mover montañas y traer consuelo en momentos de dolor. Es en estos instantes cuando el corazón de una madre se convierte en un faro de luz que guía y sostiene a aquellos que buscan un milagro.
En este sentido, la madre de Santino, un niño de 10 años que enfrenta una lucha contra una enfermedad grave, ha hecho un desgarrador pedido de oración para que su hijo se recupere; a través de un video publicado en sus redes sociales.
Con la fe puesta en Dios y en el poder de la oración, Agustina Sofía Senas, busca unir sus fuerzas a las de aquellos que creen en el poder de la fe y la oración.
Santino padece parálisis cerebral infantil, síndrome de Lennox-Gastaut y microcefalia, y recientemente fue sometido a una cirugía programada para mejorar su alimentación debido a problemas de gastritis y reflujo. Sin embargo, después de la operación, el pequeño comenzó a experimentar dificultades respiratorias y su estado de salud se complicó.
Pedido de oración
Santino es un niño muy vivo y determinado que disfruta de la vida a pesar de sus limitaciones. "Santi es un niño muy vivo dentro de su patología, vive la vida a mil como puede", dijo Agustina. "Le gusta salir a pasear, ir al cine, le gusta bañarse", agregó.
La cirugía había sido pospuesta varias veces debido a que el paciente se enfermaba o surgían complicaciones. Finalmente, el miércoles pasado se realizó la operación, que parecía haber salido bien, aunque el niño estaba adolorido, pero con poco oxígeno y no salió entubado.
Sin embargo, a los dos días de la operación, comenzó a experimentar dificultades respiratorias. “Los médicos no están seguros si se trata de un virus que contrajo en el hospital o si las secreciones de la anestesia tardaron en disminuir”, contó la mamá. Comentó además que debido a la gravedad de la situación, los médicos decidieron entubarlo para darle una oportunidad de recuperarse.
"Santi tiene escoliosis severa, digno de su patología, y eso le está comprimiendo un pulmón, lo que dificulta un poco su estabilidad respiratoria", explicó Agustina con preocupación. A pesar de la gravedad de la situación, la familia de Santino mantiene la fe y la esperanza de que su hijo se recupere.
"Tenemos fe que va a salir adelante, él es fuerte y valiente", dijo la madre. "Solo pedimos oraciones para él. Dejamos todo en manos de él, de Dios, y decidimos acompañarlo hasta que Santi y su cuerpo lo decidan o quieran", agregó con determinación.
El niño, que espera un milagro, se encuentra internado en el Hospital Castro Rendón y el frío parte médico estableció que: Santino ahora está estable pero en estado crítico. Permanece bajo la atenta mirada de su madre y de su padre, Bruno Agustín Solís.
Te puede interesar...
Leé más
Video: luces misteriosas en el cielo sorprendieron a los vecinos de Añelo
Pasaba la tarde en los acantilados de Mari Menuco y se le incendió la camioneta
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario