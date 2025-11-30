Alerta amarilla por tormentas: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan importantes precipitaciones en gran parte del país. El pronóstico.

Este domingo 30 de noviembre estará baja alerta por tormentas en varias provincias.

Tras una jornada de sábado marcada por altas temperaturas en el NOA y fuertes tormentas e inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que este domingo 30 de noviembre gran parte del territorio del país está bajo alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas .

El organismo, se trata de “ fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente “.

Entre las provincias afectadas por el aviso nivel naranja se encuentran el sur de Chaco , Corrientes , norte de Santa Fe , Entre Ríos , Neuquén y Río Negro . Allí se esperan tormentas fuertes acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo . Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 80 y 100 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

clima

A su vez, en la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán la alerta por tormentas desciende al nivel amarillo.

Estas áreas serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora de forma localizada. Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN para tormentas fuertes

El organismo difundió una serie de medidas para reducir riesgos ante tormentas severas o lluvias intensas:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Alejarse de artefactos eléctricos y evitar teléfonos con cable.

y evitar teléfonos con cable. No circular por calles inundadas o afectadas.

Cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua.

si existe riesgo de ingreso de agua. Suspender actividades al aire libre.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas durante tormentas.

durante tormentas. No sacar la basura.

Evitar refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Estar atentos ante la posible caída de granizo.

lluvia

El pronóstico para el país

El organismo nacional también emitió el pronóstico para el AMBA. Sin alertas vigentes por fenómenos adversos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en los distritos del conurbano bonaerense, se espera que —al igual que durante gran parte de la jornada del sábado— continúen las precipitaciones con lluvias, actividad eléctrica y vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

Por la noche podría haber una intensificación en las precipitaciones y, posiblemente, con ráfagas y actividad eléctrica.

En cuanto a la temperatura, el ambiente se mantendrá húmedo, con una mínima que comenzó en en 18 grados y una máxima que se extenderá a apenas 21°C. A partir de los próximos días, y tal como adelantó el parte del SMN, la térmica irá en aumento a lo largo de la semana hasta volver a superar los 30 grados de cara al próximo fin de semana.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

alertas-smnwebpjpgwebp.webp

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.