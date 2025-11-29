Elevaron la alerta meteorológica de amarilla a naranja por tormentas en el Alto Valle

Se esperan lluvias este sábado por la noche en Neuquén capital y otras localidades cercanas. Las recomendaciones.

Un total de 10 provincias estarán afectadas por las alertas del SMN.

Por una actualización de su Sistema de Alerta Temprana (SAT) , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el nivel de alerta por tormentas severas de amarillo a naranja para el área de Confluencia. Se esperan lluvias breves pero de gran intensidad en la noche de este sábado en Neuquén capital y otras localidades del Alto Valle.

La alerta naranja, que reemplazó al nivel amarillo para la zona de Confluencia, implica que la población debe prepararse para fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, según informaron desde el SMN. Este nuevo nivel de advertencia se dio a partir de la intensificación prevista de las condiciones climáticas, especialmente durante la jornada de este sábado, considerada la más inestable del fin de semana.

La alerta, ahora catalogada como naranja en Confluencia, se mantiene activa debido a la probabilidad de que se registren precipitaciones de variada intensidad y descargas eléctricas. Las proyecciones indican que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad y se espera qeu algunas sean localmente fuerte s. Los fenómenos comenzarán a presentarse durante el viernes y se intensificarán en algunos sectores el sábado, manteniéndose activos hasta el domingo.

Para el sábado, que se identificó como la jornada más inestable, el SMN anticipa la ocurrencia de lluvias intermitentes y tormentas de corta duración. Lo que eleva el riesgo a nivel naranja es la posibilidad de precipitaciones intensas en períodos breves.

alerta naranja tormentas

Se espera que estas tormentas estén acompañadas por frecuente actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada esperada, que se habían estimado inicialmente entre 30 y 45 mm, podrían ser superados localmente con la intensificación del sistema. Además, durante las tormentas, podrían registrarse ráfagas de viento de moderadas a medias.

La inestabilidad había comenzado a sentirse desde la mañana del viernes en algunos sectores de la provincia, con chaparrones aislados y aumento de nubosidad. El mal tiempo continuará el domingo, con la expectativa de lluvias persistentes en algunos departamentos. Sin embargo, se prevé una disminución gradual de la intensidad de los fenómenos hacia la noche del domingo. La situación general de inestabilidad y lluvias marca el fin de semana en Neuquén, especialmente en los departamentos ubicados en el centro y norte provincial.

Recomendaciones por los riesgos

El organismo solicita a la población mantenerse informada a través de sus partes oficiales, especialmente antes de viajar o realizar actividades al aire libre.

Las recomendaciones oficiales para la población, que deben aplicarse con mayor rigor bajo la alerta naranja, incluyen una serie de medidas preventivas esenciales para minimizar riesgos:

Evitar la circulación por zonas anegadas o caminos rurales que presenten barro.

Es crucial asegurar techos, chapas, canaletas y cualquier objeto suelto que pueda ser arrastrado o dañado por las ráfagas o el viento.

Se debe revisar y limpiar desagües y drenajes para asegurar un correcto escurrimiento del agua y prevenir inundaciones.

Bajo ninguna circunstancia se debe buscar refugio bajo árboles durante las tormentas eléctricas, debido al riesgo que implica la frecuente actividad eléctrica.

Es vital mantenerse constantemente informado a través de los partes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).