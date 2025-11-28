Alerta amarilla por lluvias y tormentas en Neuquén: será para todo el fin de semana

El SMN emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas para viernes, sábado y domingo en varios departamentos de Neuquén.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para distintos sectores de Neuquén , donde se prevé un período de inestabilidad que se extenderá durante viernes, sábado y domingo . El organismo advirtió que podrían registrarse precipitaciones de variada intensidad y descargas eléctricas en gran parte del territorio provincial

Según el informe oficial, los fenómenos comenzarán a presentarse durante el viernes, intensificarse en algunos sectores el sábado y mantenerse activos hasta el domingo, dependiendo del avance del sistema frontal sobre la región patagónica.

De acuerdo con el mapa de alertas del SMN, la advertencia abarca varios departamentos del centro, norte y noreste provincial. Las áreas incluidas bajo el nivel amarillo son: Confluencia, Añelo, Pehuenches, Picún Leufú, Loncopué, Picunches, Ñorquín, Chos Malal y Minas.

mapa_alertas Las zonas afectadas por tormentas el viernes.

El nivel amarillo indica que pueden desarrollarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades cotidianas, por lo que se recomienda especial atención en las zonas rurales, caminos petroleros, rutas provinciales y áreas cercanas a cursos de agua.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por frecuente actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm que pueden ser superados localmente.

mapa_alertas (1) Las zonas afectadas por la alerta amarilla por lluvias el sábado.

Qué se espera cada día

El viernes la inestabilidad comenzará a sentirse desde la mañana en algunos sectores de la provincia, con chaparrones aislados y aumento de nubosidad. No se descartan tormentas dispersas durante la tarde y la noche.

Por su parte, el sábado será la jornada más inestable del fin de semana. El SMN anticipa lluvias intermitentes, tormentas de corta duración y posibilidad de precipitaciones intensas en períodos breves. Podrían registrarse ráfagas moderadas y actividad eléctrica frecuente.

El domingo continuará el mal tiempo. Se esperan lluvias persistentes en algunos departamentos, con una disminución gradual de la intensidad hacia la noche. La situación seguirá siendo monitoreada por el organismo para detectar cambios en el desplazamiento del sistema frontal.

mapa_alertas (2) Domingo, último día de alerta amarilla por lluvias en Neuquén.

Recomendaciones oficiales para la población

El SMN solicitó a los vecinos y autoridades locales adoptar medidas preventivas para minimizar riesgos:

Evitar circular por zonas anegadas o caminos rurales con barro.

Asegurar techos, chapas, canaletas y objetos sueltos.

Revisar desagües y drenajes para mejorar el escurrimiento.

No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

Mantenerse informado a través de los partes oficiales del SMN.

Los servicios de Defensa Civil y los municipios de los departamentos afectados se mantienen en estado de vigilancia, atentos al desarrollo de las condiciones climáticas y a eventuales asistencias.

El SMN informó que la alerta puede modificarse en las próximas horas dependiendo del avance del sistema frontal. El organismo actualizará la información de manera periódica, por lo que se solicita a la población consultar el mapa oficial de alertas antes de viajar o realizar actividades al aire libre.

Por lo pronto, Neuquén transitará un fin de semana marcado por la inestabilidad y las lluvias, especialmente en los departamentos ubicados en el centro y norte provincial.