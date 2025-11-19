Regresan las tormentas con fuertes vientos y granizo: en qué zonas impactará la alerta

El SMN ya emitió alerta amarilla y advierte sobre actividad eléctrica y abundante caída de agua.

El SMN emitió una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes en el marco de una alerta amarilla por tormentas.

Tras varios días de temporal por fuertes vientos que afectaron la Patagonia y gran parte del país, se advierte el regreso de las intensas tormentas en la mitad del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo por las tormentas que regresarán este jueves a al menos 10 provincias.

Según precisó el organismo nacional, rige una alerta amarilla por tormentas en la zona que integran el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

En tanto, al oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut hay alerta amarilla por lluvias.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y ocasional caída de granizo", detalló el SMN. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan:

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades. Tener siempre a una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por fuertes vientos

Por otro lado, el SMN emitió una alerta por fuertes vientos, las provincias afectadas serán Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa. "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h", precisaron.

Mientras que en Mendoza también rige una alerta amarilla por viento Zonda. El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Debido a la vigencia de estas alertas, el SMN indicó que se recomienda:

Evitar las actividades al aire libre

Asegurar los elementos que puedan volarse

Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar tu vehículo bajo los árboles.

Mantener cerrada tu casa de la manera más hermética posible.

El SMN califica las alertas amarillas como “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Neuquén llega a 29°C y se prepara para el calor del fin de semana largo

La ciudad de Neuquén se adentra en la mitad de la semana con un notable aumento en la temperatura, consolidando una jornada de calor moderado tras las intensas ráfagas que predominaron al inicio de la semana. Para este miércoles 19 de noviembre de 2025, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la máxima ascenderá a los 29°C.

El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante el día, pasando de parcialmente nublado a la mañana a mayormente nublado por la tarde y noche. La jornada presentará una transición de la mañana a la tarde, marcada por el aumento de la temperatura y la estabilidad del viento.

neuquen-clima.jpg

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado. La temperatura se ubicará en los 18°C. El viento será más fuerte que en el resto del día, con una velocidad constante de 23 a 31 km/h, soplando desde el Sureste (SE). No se esperan ráfagas destacadas.

Mientras tanto por la tarde, se registrará el pico de calor del día, con una temperatura de 29°C. El cielo pasará a estar mayormente nublado. El viento disminuirá considerablemente su intensidad, con una velocidad de 13 a 22 km/h y dirección predominante del Sur (S).

Finalmente, en horas de la noche, La temperatura descenderá a 25°C y el cielo continuará mayormente nublado. El viento se mantendrá estable y leve, con una velocidad de 13 a 22 km/h, rotando al Suroeste (SO).