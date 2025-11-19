El picante cruce entre Carlos Quintriqueo y Leandro López por el empleo público

El líder de ATE Neuquén le respondió al funcionario provincial, que puso a la consideración de la ciudadanía si preferían empleados públicos a viviendas.

El insólito cruce en las redes entre Carlos Quintriqueo y Leandro López

Una inesperada polémica sobre el empleo público se abrió entre el presidente de Agencia de Inversiones Neuquén (ADI ) , Leandro López , y el secretario general de ATE , Carlos Quintriqueo .

El referente el Pro neuquino, devenido a libertario, posteó en su cuenta pública de X (exTwitter), una reflexión sobre las obras en reacción al empleo público que consideró demás.

Dijo que la “cuenta era simple: 2 Empleados Públicos te cuestan, por año, lo mismo que hacer una vivienda (50 millones de pesos aprox.)”.

Acto seguido preguntó a sus seguidores “¿Qué prefieren del Estado?

1) que tenga 10 mil empleados más

2) que haga 5 mil viviendas por año”. Al tiempo que agregó que se podría extender la cuenta en relación a las rutas o las escuelas.

posteo leandro lopez

Por su parte, el referente de los estatales neuquinos, nucleados en ATE, salió al cruce de este análisis y respondió por la misma red social.

"En 2 años de gestión de 'tolerancia cero' no hay 10 mil empleados más (faltan médicos, policías, enfermeros, etc). ¿Por qué tu gobierno no hizo 10 mil viviendas?", sostuvo Quintriqueo.

Inmediatamente lo interpeló: "¿Las vas a hacer vos cuando seas intendente, como aspirás?" y para rematar agregó: "Se puede hacer la cuenta en funcionarios inútiles también".

posteo quintriqueo

ATE está en plena negociación salarial

Quintriqueo, que está en negociación por la paritaria para el 2026, advirtió este lunes en "Bajá la Data", el streaming de LM Play, que “Si no hay IPC, hay conflicto, y eso lo sabe el Ejecutivo”.

El sindicalista espera que la Provincia conforme una comisión técnica para revisar el presupuesto y garantice los fondos que permitan sostener la cláusula de actualización automática. Es una conquista que, según recordó el gremio, se logró en 2017 y no piensa resignar.

El referente de ATE Neuquén se refirió a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. “Esperamos que el gobierno (de Rolando Figueroa) no acompañe una reforma que vaya en contra de los trabajadores”, afirmó.

Quintriqueo

Para Quintriqueo, el paquete de cambios no apunta a crear empleo. “Fijate que no incluye a los trabajadores de plataformas. Es una reforma para flexibilizar la mano de obra. Si la jornada laboral es de 12 horas, será pérdida de empleo para otro trabajador”, sostuvo.

Y agregó: “Lo que hay que buscar es cómo se tiende la generación de empleo. Es el Estado el que tiene que acompañar al privado”.