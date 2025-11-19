Misterio por un ganador del Quini 6: todavía no apareció a cobrar los $20 millones

Un apostador ganó más de $20 millones en el Quini 6 y todavía no apareció a reclamar el premio. La agencia que vendió la boleta colgó un cartel en busca del ganador y la incertidumbre en el barrio se volvió total.

La situación despertó comparaciones con casos recientes en otras provincias, donde los apostadores llegaron a último momento para no perder sumas millonarias.

La ciudad cordobesa de Alta Gracia vive una historia cargada de intriga desde que se conoció el resultado del Quini 6. El pasado domingo 16 de noviembre, u n solo apostador se llevó $20.147.344 en la modalidad “Siempre Sale” , pero nadie lo vio regresar al local para validar el ticket.

La jugada se realizó en la Agencia 2487, conocida en la zona como “El Gato Quiniela”, ubicada sobre la avenida Yrigoyen. Apenas se confirmó la noticia, los dueños del local colocaron en la vidriera un mensaje directo: “Se busca ganador de $20.147.344”.

quini El ganador del Quini 6 jugó en una agencia de Alta Gracia y todavía no reclamó los $20 millones.

El barrio respondió con curiosidad inmediata. Vecinos y clientes habituales se acercaron para saber si existía alguna pista del dueño del boleto. La respuesta se repitió una y otra vez: nadie apareció, nadie llamó y nadie consultó por el premio. El silencio encendió la preocupación, porque el reglamento del juego es tajante: el apostador dispone de un plazo de 15 días para presentar el ticket físico y cobrar el pozo. Una vez vencido ese período, el monto queda sin efecto.

Un premio que “siempre sale”, pero que puede perderse

La modalidad “Siempre Sale” garantiza que el pozo se repartirá cada vez que alguien acierte la mejor combinación disponible. Incluso cuando nadie obtiene los seis números principales, la suma se distribuye entre quienes quedan más cerca de esa secuencia. En este caso, solo un apostador logró superar al resto y se quedó con la bolsa completa.

La cifra original del pozo es algo superior, pero las estimaciones indican que, después de los descuentos de ley, el monto final rondará los 20 millones de pesos netos. La expectativa por saber quién es el ganador crece hora tras hora, sobre todo porque el tiempo avanza y el boleto continúa sin dueño conocido.

Quienes trabajan en “El Gato Quiniela” comentan que el movimiento habitual no varió, pero reconocen que la incertidumbre les cambió la rutina. El cartel en la vidriera se volvió una especie de referencia para los vecinos y una pregunta repetida: “¿Y si el ganador ni se enteró?”.

Quini 6 El afortunado portero de Puerto Madryn acertó la combinación de seis números ganadora.

Un antecedente reciente que devuelve algo de esperanza

La situación recordó de inmediato un episodio ocurrido en Río Negro pocos días atrás. En la localidad de El Bolsón, un apostador se había consagrado ganador de un pozo de $2.372 millones y tampoco se había presentado a tiempo. La tensión se extendió durante casi dos semanas hasta que, finalmente, apareció. Llegó al límite del plazo legal, presentó el ticket y evitó que el monto récord quedara sin dueño.

Ese billete millonario se jugó en la Agencia Oficial N°64 de Sarmiento al 2300. El sorteo correspondía a la modalidad Tradicional, con los números 43, 42, 36, 39, 11 y 29. La Lotería Nacional y el propio comercio iniciaron un llamado público para localizar al ganador, preocupados por el riesgo de que el pozo caducara. La dueña de la agencia confirmó que el apostador se presentó a último momento, lo que trajo alivio en toda la provincia.