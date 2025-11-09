Quini 6: mirá los resultados de este domingo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 9.500 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3320, realizado este domingo 9 de noviembre de 2025, puso en juego más de 9.500 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 885 millones de pesos . Salieron los números 05, 09, 26, 02, 28 y 45. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.200 millones de pesos . Salieron los números 17, 22, 26, 05, 18 y 21. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 5.800 millones de pesos y salieron los números 25, 04, 03, 15, 01 y 31. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 330 millones de pesos, los números favorecidos fueron 40, 33, 17, 30,41 y 37. Hubo 15 ganadores que se llevarán más de 22 millones de pesos cada uno; cuatro de Santa Fe, dos de Entre Ríos, dos de Capital Federal, dos de Buenos Aires, uno de Corrientes, dos de Córdoba y dos de Mendoza.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 10.000 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Quini 6, en su edición 3319, realizado este miércoles 5 de noviembre de 2025, puso en juego más de 9.600 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 692 millones de pesos. Salieron los números 36, 12, 29, 33, 09 y 21. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 2.000 millones de pesos. Salieron los números 14, 45, 30, 18, 41 y 35. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 5.400 millones de pesos y salieron los números 31, 38, 24, 32, 01 y 12. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 251 millones de pesos, los números favorecidos fueron 24, 09, 30, 17, 34 y 40. Hubo 21 ganadores que se llevarán 11 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 9.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.