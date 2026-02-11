Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 11 de febrero

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 15.800 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras aguardamos la transmisión de una nueva edición del Quini 6 , recordamos que en la 3345 , que se efectuó este domingo 8 de febrero de 2026 , se puso en juego un pozo millonario de más de 15.800 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 6.900 millones de pesos . Salieron los números 23, 44, 45, 18, 40 y 24. En esta oportunidad, el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.077 millones de pesos . Salieron los números 02, 00, 38, 13, 12 y 25. En esta oportunidad, el pozo quedó vacante .

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 7.198 millones de pesos y salieron los números 39, 21, 04, 17, 20 y 37. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 398 millones de pesos, los números favorecidos fueron 23, 04, 32, 37, 38 y 07. Hubo 31 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $12 millones.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 16.400 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.