Quini 6: mirá los resultados de este domingo 8 de febrero

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 15.800 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3345 , realizado este domingo 8 de febrero de 2026 , puso en juego un pozo millonario de más de 15.800 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 6.900 millones de pesos . Salieron los números 23, 44, 45, 18, 40 y 24. En esta oportunidad, el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.077 millones de pesos . Salieron los números 02, 00, 38, 13, 12 y 25. En esta oportunidad, el pozo quedó vacante .

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 7.198 millones de pesos y salieron los números 39, 21, 04, 17, 20 y 37. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 398 millones de pesos, los números favorecidos fueron 23, 04, 32, 37, 38 y 07. Hubo 31 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $12 millones.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 16.400 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

quini

Mirá los resultados del miércoles

Quini 6, en su edición 3344, realizado este domingo 1 de febrero de 2026, puso en juego un pozo millonario de más de 14.200 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 6.598 millones de pesos. Salieron los números 03, 25, 33, 45, 12 y 42. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 832 millones de pesos. Salieron los números 24, 39, 13, 06, 23 y 26. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 6.706 millones de pesos y salieron los números 34, 31, 19, 39, 44 y 07. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 306 millones de pesos, los números favorecidos fueron 31, 33, 26, 22, 28 y 34. Hubo 13 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $23 millones. Los afortunados son, dos de Santa Fé, uno de Entre Ríos, uno de CABA, cuatro de Buenos Aires, tres de Córdoba y dos de Mendoza.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 15.800 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.