YPF aplicará un aumento en los combustibles desde este jueves: de cuánto será

La petrolera confirmó el aumento y al mismo tiempo extenderá el esquema de congelamiento parcial para evitar un impacto mayor en los surtidores.

La medida fue anunciada por el CEO y presidente de YPF , Horacio Marín , quien explicó que la decisión se tomó luego de “un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.

Según indicó, la empresa continuará utilizando el sistema denominado “buffer de precios”, un mecanismo que busca amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo sobre los consumidores argentinos. El directivo remarcó que la petrolera estatal decidió no trasladar plenamente el aumento del crudo, que actualmente supera los 100 dólares por barril en medio del conflicto en Medio Oriente.

Marín detalló que el esquema contempla la creación de una “cuenta compensadora” para absorber temporalmente el impacto de las variaciones internacionales del Brent . Una vez que se normalice la situación global, YPF mantendría estables los precios de los combustibles durante el tiempo necesario para recuperar el ingreso diferido.

Embed A partir del jueves 14 de mayo, @YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda.



De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 13, 2026

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el precio internacional del petróleo impulsó aumentos superiores al 23% en los combustibles, mientras que todavía quedaría pendiente un ajuste estimado del 15% sobre los valores finales.

Precios diferenciales según horarios y zonas

El presidente de YPF también confirmó que continuará vigente el sistema de “micropricing”, una modalidad que permite establecer precios distintos según franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de maximizar la rentabilidad en función de la demanda y la oferta.

“Reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generar perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes”, concluyó Marín.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, la suba en los surtidores argentinos fue cercana al 25 por ciento. Las complicaciones para transitar el estrecho de Ormuz -por dónde pasa el 20% del petróleo y el gas a nivel mundial-, las restricciones en los puertos iraníes y la falta de acuerdo entre las dos naciones volvieron a ejercer presión sobre el precio del petróleo, que se mantiene elevado por un período mayor al estimado por la mayoría de los especialistas.