Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 13 de mayo de 2026

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 8.950 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras aguardamos el nuevo sorteo del Quini 6 , recordamos los resultados de los números favorecidos en su edición 3372, que puso en juego un pozo millonario de más de 8.200 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.788 millones de pesos . Salieron los números 07, 39, 37, 04, 24 y 15. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.047 millones de pesos . Salieron los números 00, 23, 24, 40, 06 y 01 . En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 4.839 millones de pesos y salieron los números 08, 44, 24, 15, 01 y 21. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. El pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 389 millones de pesos, los números favorecidos fueron 06, 43, 40, 03, 21 y 04. Hubo 18 ganadores, con cinco aciertos, que se llevarán más de $21 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 8.950 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.