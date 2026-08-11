El pueblo de la suerte: tiene 2700 habitantes y ahora tiene dos ganadores millonarios del Quini 6

La noticia generó una particular expectativa entre los habitantes, tras el último sorteo que se llevó un millonario premio.

La Criolla , una pequeña localidad santafesina de unos 2.700 habitantes quedó en el centro de la escena nacional este domingo por la noche cuando un apostador acertó todos los números de la modalidad La Segunda del Quini 6 . De esta manera, se quedó con un pozo superior a los 4.350 millones de pesos .

La identidad del ganador, sin embargo, continúa siendo un misterio y mantiene en vilo a buena parte del pueblo.

Según informó Rosario3, el afortunado acertó la combinación 11, 13, 23, 25, 26 y 30 , correspondiente al sorteo de este domingo, y obtuvo un premio que equivale a alrededor de 3 millones de dólares .

Misterio en La Criolla

La noticia generó una particular expectativa entre los habitantes de La Criolla, ubicada en el departamento San Justo, a más de 300 kilómetros de Rosario. Hasta el momento, nadie sabe quién realizó la jugada que terminó convirtiéndose en una de las más importantes de la historia reciente de la localidad.

Incluso el propio intendente, Leopoldo “Polo” Fernández, reconoció que desconoce quién es el nuevo millonario. “No sé quién es. Estamos todos expectantes a ver quién es”, expresó en una entrevista radial al referirse a la repercusión que tuvo el premio.

El jefe comunal incluso bromeó sobre la situación y, ante la buena fortuna que parece acompañar a los habitantes del lugar, lanzó una invitación: “Hay que venir a vivir acá”.

En la localidad funcionan dos agencias de lotería, por lo que todavía tampoco está confirmado dónde se vendió el ticket ganador. Fernández sospecha que pudo haber sido adquirido en el local ubicado frente al edificio comunal, aunque no cuenta con información que permita confirmarlo.

La curiosa historia de otro ganador

La particularidad del nuevo premio es que no sería la primera vez que un habitante de La Criolla se convierte en millonario gracias al Quini 6.

El intendente recordó que otro vecino de la localidad ya había ganado anteriormente un premio de un millón de dólares. Sin embargo, aquella fortuna no produjo grandes cambios visibles en su vida cotidiana.

Fernández describió al anterior ganador como una persona que continúa llevando adelante una vida normal y alejada de las extravagancias. “Es una muy buena persona, hace su trabajo cotidiano, normal. Nada excéntrico”, contó.

Ahora, la expectativa vuelve a instalarse en La Criolla mientras los vecinos intentan descubrir quién es el nuevo afortunado que acertó los seis números de La Segunda y se llevó un pozo de más de $4.350 millones. Por ahora, el ganador sigue siendo anónimo y el misterio permanece entre los habitantes de la pequeña localidad santafesina.

Quini 6: mirá los resultados de este domingo 9 de agosto de 2026

El Quini 6 de este domingo 9 de agosto, en su edición 3398, puso en juego un pozo millonario de más de 20.000 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 7.200 millones de pesos. Salieron los números 06, 18, 22, 31, 10 y 09. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 4.500 millones de pesos. Salieron los números 25, 13, 30, 11, 26 y 23. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos. El billete ganador se jugó en la provincia de Santa Fe.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 2.900 millones de pesos y salieron los números 18, 23, 31, 03, 01 y 24. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 3 millones de dólares; los números favorecidos fueron 40, 30, 09, 18, 01 y 16. Hubo 44 ganadores, cinco aciertos y se lleva más de 68 mil dólares. De los ganadores, uno es de Neuquén y otro de Río Negro.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 12.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.