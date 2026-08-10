Un apostador de Rada Tilly se quedó con uno de los premios de una jugada extraordinaria, que repartió más de 3 millones de dólares entre 44 jugadores.

Otro millonario del Quini 6 en Chubut: se lleva una fortuna aunque no acertó todos los números.

Chubut tiene un nuevo millonario del Quini 6. Un apostador de la villa balnearia Rada Tilly, próxima a Comodoro Rivadavia, se quedó con un premio superior a los $103,6 millones en el Quini 6 , luego del sorteo realizado el domingo 9 de agosto de 2026, que fue bastante peculiar.

La jugada que le permitió llevarse una fortuna correspondió a la modalidad Siempre Sale , que garantiza que el pozo se reparta aunque nadie acierte los seis números.

En el sorteo N° 3398, los números que salieron en el Siempre Sale del Quini 6 fueron 40, 30, 09, 18, 01 y 16 .

El apostador de Rada Tilly había jugado la combinación 01, 07, 09, 16, 18 y 40: acertó cinco de los seis números y falló solo con el 07, que no formó parte del resultado.

Esa diferencia de un solo número no le impidió cobrar.

Rada Tilly, en Chubut.

La modalidad Siempre Sale establece que, si nadie logra los seis aciertos, el pozo se distribuye entre quienes consiguieron la mayor cantidad de números correctos.

En este sorteo, ningún apostador de todo el país acertó la combinación completa, así que el premio que había alcanzado un monto acumulado extraordinario quedó en manos de quienes, como el jugador chubutense, llegaron a cinco.

Cuánto se llevó el ganador y cómo se repartió el pozo

El sorteo tuvo un pozo extraordinario de unos US$ 3 millones libres de impuestos, dispuesto por el 38° aniversario del Quini 6.

Al repartirse entre 44 apostadores con cinco aciertos, cada uno recibió US$68.181,82, calculados al tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al viernes 7 de agosto de 2026.

En pesos, el premio del ganador de Rada Tilly rondó los $103,6 millones, libres de impuestos.

La jugada ganadora se registró en la agencia 6044 de la villa balnearia, y hasta la tarde del día posterior al sorteo todavía no habían trascendido datos del afortunado apostador.

Entre los 44 ganadores en todo el país también hubo un apostador de Neuquén.

El resto de las 44 boletas premiadas se repartió así: 8 en Santa Fe, 8 en Buenos Aires, 8 en Córdoba, 7 en Capital Federal, 4 en Mendoza, 2 en Jujuy, 1 en Entre Ríos, 1 en San Juan, 1 en Chaco, 1 en Río Negro y 1 en Santa Cruz.

Un mes atrás, otro chubutense millonario

Muy recientemente, en julio de 2026, un jubilado de Trelew había cobrado el mayor premio otorgado en una agencia de esa ciudad de Chubut en los últimos 30 años: más de $2.028 millones en la modalidad Revancha del Quini 6, un pozo que se repartió entre cuatro apostadores.

Mario Civitareale, responsable de la Agencia de Trelew que en junio entregó otro premio millonario del Quini 6 para un apostador de Chubut.

l hombre llevaba más de tres años jugando la misma combinación, elegida junto a su nieta de 10 años.

Según relató el titular de la agencia de Trelew, Mario Civitareale, el ganador se presentó en el local acompañado por la niña y explicó que la constancia fue clave: "Hace tres años que vengo jugando la misma combinación y apostando los mismos números", contó.

La boleta ganadora también había sido jugada por apostadores de Allen (Río Negro), La Cruz (Corrientes) y Luján de Cuyo (Mendoza), que se repartieron con el chubutense el pozo de esa edición.