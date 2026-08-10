Los tres millones de dólares del Quini 6 tienen ganadores: de dónde son y cuánta plata se llevan

Ningún apostador logró acertar los seis números, por eso hubo 44 ganadores con cinco aciertos. Todos se llevaron una suma millonaria.

El Quini 6 celebró sus 38 años con un sorteo extraordinario y un pozo histórico.

Este domingo se llevó a cabo el sorteo histórico del Quini 6 , una edición especial por el 38° aniversario donde se repartieron 3 millones de dólares. Para sorpresa de todos, no hubo nadie que acertara los seis números y por eso hubo 44 apostadores que se llevaron el premio con cinco aciertos.

El Quini 6 cumplió un nuevo aniversario y lo hizo con una combinación inusual: pozos acumulados, una edición especial y una modalidad que garantizaba que haya un ganador si o si. En esta ocasión, lo celebró con un pozo extraordinario de millones de dólares en la modalidad Siempre Sale.

La principal diferencia de esta edición estuvo en el Siempre Sale . Esa modalidad dispuso de un premio extraordinario de 3 millones de dólares, con las deducciones impositivas cubiertas.

Para sorpresa de todos, ningún apostador logró acertar los seis números, por lo que el premio se distribuyó entre quienes lograron la mayor cantidad de aciertos.

El pozo de 3 millones de dólares marcó un récord en la historia del Quini 6.

El premio fue incorporado a la modalidad Siempre Sale, que establece que, si no hay ganadores con seis aciertos, el pozo se distribuye entre quienes obtengan la mayor cantidad de aciertos.

Eso fue justamente lo que ocurrió este domingo: no hubo un ganador con los seis números, pero sí 44 apostadores que acertaron cinco y se repartieron el premio extraordinario.

El tradicional juego administrado por la Lotería de Santa Fe cumple 38 años y esta edición aniversario conservó las modalidades conocidas por los apostadores, pero sumó una particularidad pensada especialmente para la celebración.

Cuánto dinero se llevaron los ganadores del pozo multimillonario

El sorteo especial del Siempre Sale tuvo 44 ganadores con cinco aciertos, al no registrarse un sólo ganador con 6 aciertos. Los números sorteados fueron: 40, 30, 09, 18, 01 y 16.

En este caso, cada uno recibirá $103.636.062,24, de acuerdo con los resultados oficiales del sorteo. El premio será abonado en pesos argentinos y estará libre de impuestos.

De qué lugar son los 44 ganadores del Quini 6

Hubo 44 ganadores con cinco aciertos entre los números 01, 09, 16, 18, 30 y 40. Y en las últimas horas se conoció de dónde son los apostadores afortunados:

8 ganadores en Santa Fe.

8 en Buenos Aires.

8 en Córdoba.

7 en Capital Federal.

4 en Mendoza.

2 en Jujuy.

1 en Entre Ríos.

1 en San Juan.

1 en Neuquén.

1 en Chubut.

1 en Chaco.

1 en Río Negro.

1 en Santa Cruz.

Cada apostador recibirá 68.181,82 dólares, al tipo de cambio vendedor del BNA vigente al 7 de agosto de 2026, según informó la Lotería de Santa Fe, organizadora del juego.

Los números que salieron este domingo en el Quini 6