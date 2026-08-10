Se grababa haciendo peligrosas acrobacias con la moto y recibió una increíble sanción: los videos

El motociclista zigzagueaba entre vehículos y se paraba sobre el rodado en movimiento en plena ruta. Las imágenes que publicada en redes sociales.

El motociclista difundía en redes sociales las peligrosas maniobras que realizaba en rutas.

Un motociclista convirtió sus propias publicaciones en la principal prueba en su contra. Durante varios recorridos, grabó una serie de maniobras de alto riesgo en plena y luego difundió los videos en sus redes sociales como una exhibición de destreza.

En las imágenes se lo observa circulando entre autos y otros vehículos, con movimientos bruscos que obligaban a los conductores cercanos a anticipar posibles cambios de dirección. En algunos tramos, el joven llevaba las acrobacias todavía más lejos.

El material llegó a la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial, cuyos agentes revisaron las grabaciones para identificar al conductor y determinar si sus movimientos representaban infracciones.

El análisis terminó con una sanción que le prohibirá conducir por varias décadas.

El video de las maniobras que el motociclista exhibía en las redes

Uno de los registros muestra al conductor haciendo zigzag entre distintos vehículos que circulaban por la misma ruta en Buenos Aires. La secuencia transcurre en sectores con tránsito, donde cualquier movimiento inesperado podía obligar a terceros a frenar o cambiar de carril.

En otro momento, el joven abandona la posición habitual de manejo y se coloca de pie sobre la moto en movimiento. La maniobra reduce su capacidad para responder ante una curva, un pozo, una frenada o la aparición repentina de otro vehículo.

El motociclista quedó inhabilitado preventivamente para conducir luego de que las autoridades analizaran sus videos.

Para las autoridades, las conductas superaron una infracción aislada. La repetición de las maniobras y su realización en una vía compartida representaban un riesgo concreto tanto para el protagonista como para automovilistas, camioneros y otros motociclistas.

La sanción que lo dejaría sin licencia durante décadas

Después de identificar al conductor, la Subsecretaría resolvió aplicar una inhabilitación preventiva sobre su licencia. El bloqueo quedó registrado hasta el año 2099, el límite utilizado para impedir que pueda volver a conducir legalmente mientras la medida permanezca activa.

En términos prácticos, la sanción se extiende durante más de siete décadas. La fecha llamó la atención por su dureza, aunque el carácter preventivo de la resolución indica que su situación podría quedar sujeta a futuras decisiones de las autoridades administrativas correspondientes.

Mientras la inhabilitación siga vigente, el joven no podrá utilizar legalmente la licencia de conducir. Si desobedeciera esa restricción y volviera a manejar, quedaría expuesto a nuevas sanciones por circular sin una habilitación válida.

Los videos publicados como evidencia de una infracción

El caso muestra cómo una publicación realizada para obtener visitas o reacciones puede convertirse en evidencia digital. En esta oportunidad, las imágenes permitieron observar las maniobras, reconocer al conductor y avanzar con una medida administrativa.

Las autoridades viales pueden analizar fotografías y videos públicos cuando registran conductas peligrosas en calles o rutas. El hecho de que una infracción no sea detectada en el momento por un agente no impide una intervención posterior si existen elementos suficientes para identificar al responsable.

El contenido también expuso una práctica que se repite entre algunos usuarios de motos: convertir el tránsito cotidiano en una pista para realizar acrobacias. El problema no se limita a la posibilidad de una caída, ya que cada maniobra altera la circulación de quienes comparten el camino.

En este episodio no se informó sobre personas heridas ni sobre un accidente. Sin embargo, la autoridad bonaerense consideró que el nivel de riesgo justificaba una respuesta inmediata y dejó al motociclista con la licencia suspendida hasta 2099.