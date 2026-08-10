La Justicia intimó a Manuel Adorni y deberá explicar el crecimiento de su patrimonio

Este lunes, el fiscal Gerardo Pollicita envió el requerimiento de justificación patrimonial del exjefe de Gabinete y exvocero presidencial, Manuel Adorni , en el marco de la causa que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Según se indicó, la Justicia lo intimó a explicar veinte puntos concretos de inconsistencias, en un dictamen de 207 fojas.

Desde fiscalía dieron 15 días a Adorni para justificar "la procedencia del incremento patrimonial" a título personal y a través de su esposa Bettina Angeletti.

La intimación abarca incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que hasta el momento "no encuentran" explicación suficiente, advirtió la fiscalía.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

El requerimiento presentado por el fiscal se apoya en un informe técnico que "permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial" del exfuncionario, realizado por un organismo especializado del Ministerio Público.

Si la explicación del requerimiento es considerada insuficiente por los investigadores, muy probablemente el funcionario sea citado a indagatoria. El pedido podría hacerlo el fiscal, aunque la decisión la debe tomar el juez a cargo del caso, Ariel Lijo.

La defensa, hasta el momento, no presentó documentación alguna para explicar el patrimonio del funcionario.

El análisis de la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su esposa

La elaboración del informe había sido solicitada por Pollicita con el objetivo de reconstruir de manera integral la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.

El fiscal trabajó durante la feria judicial para terminar este requerimiento de justificación patrimonial, que muchos consideran una "indagatoria blue", reveló TN.

El trabajo comprendió un análisis individual de Adorni y Angeletti, así como una evaluación consolidada del grupo familiar. Entre los puntos analizados figuró la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada uno de los períodos investigados.

Además, el organismo debía identificar los ingresos y las fuentes de fondos que contaran con respaldo documental y diferenciarlos de movimientos que no representaran nuevas fuentes de dinero, como transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.

Declaraciones juradas y rectificaciones

El informe contempló además la comparación entre las distintas declaraciones juradas patrimoniales y sus eventuales rectificaciones. En ese marco, se buscó identificar modificaciones en la composición y valuación de activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y el impacto cuantitativo de esos cambios sobre la evolución patrimonial.

Uno de los antecedentes centrales es la declaración jurada correspondiente a 2025. Allí Adorni informó bienes y dinero por más de $944,5 millones, junto con deudas por aproximadamente $317,3 millones. Tras rectificar presentaciones anteriores, su patrimonio neto declarado mostró un incremento real superior al 400% respecto de lo informado originalmente al ingresar a la función pública.

Al mismo tiempo, la investigación está relacionada con las criptomonedas. Adorni sostuvo públicamente que había realizado una inversión de unos USD 200.000 en Bitcoin, de la que posteriormente habría obtenido importantes ganancias. En sus rectificaciones incorporó fondos en dólares que previamente no figuraban en sus declaraciones.