Javier Milei habló sobre la investigación a Manuel Adorni y afirmó: "Para mi es honesto"

El presidente se refirió a cómo sigue su relación con el exfuncionario y fue contundente al hablar de la situación judicial.

Javier Milei y Manuel Adorni se abrazan en el acto de jura de Diego Santilli.

El presidente Javier Milei dio una entrevista este viernes, tras la cadena nacional que dio en las últimas horas y habló acerca de su relación con el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. Y fue contundente al referirse a la investigación que lleva adelante la Justicia por enriquecimiento ilícito del exfuncionario.

" Hablé hace muy poco con Adorni . Estuve con muchos viajes. No tengo problemas con él. Adorni es honesto para mi", sostuvo el mandatario a Telefe. Para Milei hubo "un ataque desproporcionado" porque "me parece que tocó el ego de los periodistas".

"Soy respetuoso de la Justicia. Tengo entendido que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Quiero ver dónde dice que los periodistas pueden ser jueces, fiscales y dictar sentencias y la muerte civil de una persona", dijo.

"Hay unos excesos de los que deberíamos darnos cuenta de que están mal. Lo va a determinar la Justicia. Yo creo que es inocente. A diferencia de otros gobiernos, nosotros somos el único que no interfiere en la Justicia", agregó el Presidente.

"Adorni es honesto"



Javier Milei aseguró que el exjefe de Gabinete "tocó el ego de los periodistas" y resaltó: "Todo el desastre fue porque dijo 'ustedes son solo periodistas' y se ofendieron". pic.twitter.com/HKHfeOnOOu — Corta (@somoscorta) July 31, 2026

El proyecto de reforma del Banco Central

Durante la entrevista, Milei también defendió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y sostuvo que el objetivo es impedir que la entidad vuelva a financiar al Tesoro.

“La misión fundamental del Banco Central de la República Argentina es preservar el valor de la moneda. Basta, se terminó”, afirmó.

El mandatario explicó que la iniciativa prohíbe el financiamiento del déficit fiscal, dificulta la remoción del presidente del Banco Central mediante mayorías especiales en el Congreso e impide distribuir “utilidades ficticias” derivadas de cambios en la valuación de las reservas. “Se terminó la estafa. Se terminó la joda de la política”.

Los elogios a Messi y la Selección

Consultado por el Mundial, Milei destacó el desempeño de la Selección Argentina y el recorrido del equipo en las últimas ediciones del torneo. “Argentina, de los últimos cuatro mundiales, llegó a tres finales. Hay 195 países participando, llegan dos a la final. No es para cualquiera”, sostuvo.

También elogió a Lionel Messi, a quien definió como “el mejor jugador de la historia de la pelota”. “Es imposible que exista un jugador de fútbol como Messi. Bueno, existe, existe, que es Messi”, afirmó. Además, agregó: “Todos los jugadores, los supercracks de elite están dos desvíos por encima de la media. Él está seis desvíos. No es humano”.

Su postura sobre Malvinas

Al ser consultado por el partido entre Argentina e Inglaterra durante el Mundial, Milei diferenció las expresiones de los futbolistas de las declaraciones de los dirigentes políticos.

“Los jugadores lo pueden hacer, están en campo de juego, las emociones. Lo que usted no puede permitir es que eso le pase a un político. Usted no puede hacer declaraciones que son equivalentes a hacer una declaración de guerra”, afirmó.

"Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros a hablar"



Javier Milei aseguró que su Gobierno logró "los mayores avances de la historia en el tema Malvinas" y dijo que "una parte de los ingleses considera que nos las tienen que devolver". pic.twitter.com/eUn3WXea72 — Corta (@somoscorta) July 31, 2026

En ese sentido, defendió la estrategia diplomática de su Gobierno para avanzar en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. “Los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los hemos logrado nosotros”, sostuvo.

Además, aseguró: “Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros a hablar”. También afirmó que Estados Unidos, China y sectores de la sociedad británica respaldan la posición argentina.

La respuesta sobre Fátima Flórez

Sobre su vida privada, Milei evitó responder si retomó la relación con Fátima Flórez y atribuyó esa situación al ritmo de trabajo que mantiene desde que asumió la Presidencia.

“Tengo una vida tan demandante, que no puedo tener una relación razonable con nadie. Esa es mi realidad. Mi agenda es pública. ¿Qué más quieren?”, respondió.

Ante la consulta sobre la posibilidad de casarse en el futuro, respondió de manera breve: “No lo descarto”.