Escapó por los techos y cayó ocho metros dentro de un depósito: quedó internado en grave estado

El hombre herido fue encontrado por los trabajadores de la empresa cuando comenzó la jornada laboral. Las autoridades analizan si llegó allí tras una persecución policial.

El hombre fue encontrado en el interior del depósito tras caer desde 8 metros de altura.

Un llamado al Centro de Operaciones Policiales alertó sobre la presencia de un hombre gravemente herido en el interior de un depósito comercial ubicado en el barrio Mariano Moreno de Neuquén capital. El sujeto permanece internado en estado reservado luego de caer a unos ochos metros de altura desde los techos del galpón. La Policía investiga cómo llegó hasta ese lugar y si el hecho está relacionado con una persecución policial que tuvo lugar horas antes.

El hallazgo se produjo este miércoles 29 de julio a las 10 en la empresa Imasur, ubicado sobre la calle Primeros Pobladores al 1900 . El descubrimiento se produjo cuando el encargado del establecimiento ingresó al depósito para comenzar las tareas habituales y encontró al sujeto tendido en el piso y con una lesión en una de sus piernas.

La jefa de la Comisaría Segunda, Comisario Norma Vinet en diálogo con Radio LU5 explicó: “Un llamado nos manifiesta que había una persona herida en el interior de un depósito de la empresa Imasur. Se trataba de un masculino tendido en el suelo con una lesión en una de las piernas”.

“Cuando el personal nuestro ya estaba interviniendo el SIEN, quienes disponen el traslado inmediato al hospital regional. El encargado del edificio nos manifiesta que al ingresar para empezar las tareas diarias, van al depósito y se encuentran a esta persona en el piso” indicó Vinet.

El personal del SIEN asistió al hombre y lo trasladó hasta el Hospital Castro Rendón.

La oficial explicó que los policías observaron una apertura en el techo del galpón. Una evidencia que refleja que el hombre se desplazaba por la parte superior de la estructura cuando una de las chapas traslúcidas cedió y provocó su caída.

Una pequeña grieta en el techo: la evidencia clave

El personal de Criminalística intervino en el depósito para realizar las pericias correspondientes y establecer la mecánica del desplome. Los investigadores analizan si el hecho tiene alguna relación con un episodio registrado horas antes, en el que tres personas escaparon a pie de un automóvil tras chocar contra un poste.

“Observan una abertura en el techo, lo que hace pensar que se trasladaba por el hecho y cedió. Todavía no se puede establecer de qué manera llegó al interior del galpón, si se trató de una persecución, si estaba con otras personas, no hay información al respecto todavía” agregó Vinet.

Los investigadores buscan determinar por qué el hombre se encontraba en el techo y reconstruir el recorrido que realizó antes de caer al interior del establecimiento. Para la reconstrucción de la trayectoria del hombre se realizará el análisis de los registros fílmicos de las cámaras del lugar.

Se analizarán las cámaras del lugar para establecer cómo fueron los momentos previos a la caída.

La hipótesis de la persecución policial previa a la caída

El hombre fue atendido por el personal del SIEN y trasladado de urgencia hasta el Hospital Castro Rendón, donde permanece internado en estado reservado. El parte médico informó que el estado sería grave debido a las heridas que sufrió al caer.

Una de las hipótesis que se analizan es que el sujeto pudo haber permanecido varias horas dentro del galpón antes de ser encontrado, ya que su lesión en la pierna no le permitió moverse. La situación puede estar vinculada con un video registrado durante la noche anterior en esa zona.

Las imágenes reflejan a un vehículo pequeño que impactó con una estructura de golpe a las 20:15 y tres hombres descendieron del auto para escapar en distintas direcciones. Este episodio podría estar relacionado con la persecución policial que podría haber derivado en la caída del hombre al interior del depósito, pero los motivos son materia de investigación.