Salarios de estatales para el segundo semestre en Neuquén: UPCN insiste en "el mejor IPC"

El gobierno mantuvo una segunda reunión con el gremio que rechazó la oferta de continuar con el esquema del 2025. Un impasse para analizar cómo se sigue.

Luis Querci, secretario general de UPCN Neuquén junto a la comisión directiva, se reunieron en la segunda reunión paritaria.

La segunda reunión paritaria entre el Gobierno de Neuquén y UPCN , realizada este último martes, terminó sin acuerdo salarial, pero con algunas insistencias sobre el método de actualización de los sueldos, que es el principal objetivo que tiene el sindicato. Fue un encuentro con todo el equipo paritario encabezado por el ministro de Gobierno Jorge Tobares y el líder sindical Luis Querci.

Según confirmó a Línea Abierta LU5 el subsecretario gremial de UPCN, Fabricio Martínez , el Ejecutivo propuso mantener la misma pauta salarial que rigió durante el primer semestre. Es decir, la actualización salarial cada trimestre, por un ponderado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), de Neuquén y el de Nación. Un "blend" que algunos meses puede tirar los sueldos hacia arriba o abajo.

El gremio rechazó esa oferta y volvió a poner sobre la mesa el planteo que ya había hecho en el primer encuentro: es una recomposición salarial y que, de ahí en más, se tome como referencia el índice de IPC más alto entre el nacional y el provincial.

La segunda reunión partitaria con UPCN se realizó sin muchas novedades.

Al no haber acercamiento entre ambas posiciones, las partes pasaron a un cuarto intermedio hasta este jueves 30 de julio, cuando UPCN espera una respuesta concreta del Gobierno.

UPCN: "Llegar al mejor acuerdo para las familias trabajadoras"

"No hubo el avance que nosotros creíamos", resumió Martínez, al tiempo que señaló que la expectativa del gremio es "llegar al mejor acuerdo para este segundo semestre para resguardar los salarios de las familias trabajadoras".

Martínez no le puso plazos a los tiempos de la negociación, pero, como se viene dando en otras paritarias, la suerte de los gremios estatales está dada por el arreglo que haga ATE, debido al peso político que tiene con los 33 000 afiliados en la provincia.

Más allá de que se rechazó la propuesta salarial, que no se inscribió en un acta, sino que estuvo en el plano informal de la conversación, UCPN avanzó con demandas sectoriales en reparticiones del Estado provincial. Martínez habló de avances dispares con algunos reclamos que tuvieron respuesta, pero otros siguen frenados por la demora en la firma de los actos administrativos correspondientes, algo que el gremio reclama que se agilice.

¿Qué reclamó ATE en su acta?

En paralelo, el acta firmada por ATE tras su propia reunión de ayer también deja constancia de una larga serie de reclamos sectoriales sin resolver. En Rentas, todavía falta el decreto que autorice reabrir la paritaria sectorial.

En los Registros Civiles persisten problemáticas que ya habían sido planteadas en encuentros anteriores.

En el Ministerio de Salud sigue pendiente la respuesta por adicionales, control y organización de guardias, y por la falta de personal en distintos sectores, además del reclamo por cambios de nivel y agrupamiento.

Desde RTN piden la norma que habilite el concurso de ingreso ya acordado, mejor equipamiento para las tareas y un plan de comunicación para el organismo.

Carlos Quintriqueo y María José García Crespo, secretario general y adjunta de ATE, respectivamente. Sebastián Fariña Petersen

En Recursos Humanos centralizado esperan la resolución que regule su organización y funcionamiento, mientras que en EPEN y en lo referido a la población judicializada los reclamos sectoriales todavía no tienen definición. El IJAN, por su parte, está bajo una conciliación obligatoria, y desde CIPPA denuncian que la sede central continúa cerrada por problemas edilicios que no fueron resueltos.

Con estos dos frentes abiertos —lo salarial trabado y una larga lista de reclamos sectoriales— todo pasa ahora al encuentro del jueves, donde se espera si el Gobierno acerca una propuesta que destrabe la negociación o si el conflicto se extiende otra semana más.