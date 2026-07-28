Habilitan la atención ambulatoria en el turno tarde en el hospital Castro Rendón: las prestaciones y horarios

Pacientes del Hospital Castro Rendón podrán acceder a varias prestaciones, pensadas para aquellos que por un tema laboral no pueden concurrir por la mañana.

El hospital Castro Rendón amplió el horario de atención de distintas prestaciones ambulatorias hasta las 20, de lunes a viernes. La medida busca mejorar el acceso a la salud y responder a la creciente demanda de atención, y se enmarca en la estrategia provincial de fortalecimiento del primer nivel y ampliación de la accesibilidad sanitaria, en articulación con el modelo de Nodos de Atención Ampliada que funciona en distintos puntos de la provincia de 8 a 20.

La iniciativa incluye los servicios de enfermería, vacunatorio, farmacia y prestaciones de diagnóstico por imágenes, como resonancia magnética, ecografía y tomografía, entre otras. No es el servicio de consultorios ni todas las especialidades.

El director asociado de Diagnóstico y Tratamiento, Román Andrés , explicó que la decisión surgió a partir de una necesidad detectada por el equipo de salud.

Algunas de las prestaciones médicas del hospital Castro Rendón funcionarán hasta las 20 horas. Claudio Espinoza

"Dada la demanda que notábamos insatisfecha para la atención ambulatoria y el aumento de personas que concurren al hospital, decidimos implementar un sistema de horario ampliado para las actividades ambulatorias. Vamos a atender hasta las 20, de lunes a viernes, con prestaciones de alta complejidad y también prestaciones integrales", señaló.

Hospital Castro Rendón: las prestaciones médicas por la tarde

Las prestaciones del turno vespertino funcionan en los consultorios centrales, con ingreso por calle Buenos Aires, donde personal del sector Informes orienta a los pacientes hacia el consultorio correspondiente. Entre los primeros servicios incorporados se encuentra el consultorio de enfermería, donde se realizan controles de tensión arterial, procedimientos, curaciones y administración de medicamentos.

Según indicó Andrés, también ampliaron su horario el vacunatorio, para completar los esquemas de vacunación, y la farmacia, que dispensa medicamentos hasta las 20 para pacientes atendidos durante la tarde o que no pueden concurrir por la mañana.

Las prestaciones mantienen su modalidad habitual de atención. El vacunatorio y la farmacia funcionan por demanda espontánea; enfermería, con demanda espontánea y turnos programados; y los servicios de diagnóstico por imágenes —resonancia magnética, ecografía y tomografía— ofrecen turnos en el horario vespertino.

El director asociado señaló que la decisión se tomó tras evaluar la respuesta de la comunidad durante campañas especiales organizadas por el hospital, como la jornada por su aniversario.

"En esas actividades observamos que muchas personas manifestaban que no podían asistir en el horario habitual por cuestiones laborales o familiares, como el cuidado de los hijos. Eso nos llevó a pensar en la necesidad de incorporar un turno vespertino", agregó.

Nodos de atención ampliada, de 8 a 20: las ciudades

Como parte de la política sanitaria impulsada por el Estado provincial para fortalecer el primer nivel de atención, la estrategia de nodos de atención ampliada continúa expandiéndose en todo el territorio neuquino, con el objetivo de facilitar el acceso de las vecinas y vecinos a la salud y evitar la sobrecarga en las guardias hospitalarias. En todos los casos, el horario de atención es de 8 a 20.

"En esas actividades observamos que muchas personas manifestaban que no podían asistir en el horario habitual por cuestiones laborales o familiares, como el cuidado de los hijos. Eso nos llevó a pensar en la necesidad de incorporar un turno vespertino" - Román Andrés, director asociado de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Castro Rendón. "En esas actividades observamos que muchas personas manifestaban que no podían asistir en el horario habitual por cuestiones laborales o familiares, como el cuidado de los hijos. Eso nos llevó a pensar en la necesidad de incorporar un turno vespertino" - Román Andrés, director asociado de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Castro Rendón.

En Centenario, a través del Hospital Natalio Burd, funcionan días específicos de medicina general y odontología: Vista Alegre Norte los miércoles, Vista Alegre Sur los viernes (Intendente Meschini y Río Neuquén) y Sarmiento II los sábados (Canadá y Santo Domingo).

El hospital de Centenario también podrá atender por la tarde algunas de las prestaciones.

En Neuquén capital hay ocho nodos activos: Parque Industrial (miércoles y sábados, odontología y obstetricia), Don Bosco (jueves y sábados, odontología), San Lorenzo Sur (martes, jueves y sábados, odontología), Almafuerte (lunes a jueves atención general, sábados odontología), Sapere (lunes y miércoles odontología, sábados odontología y obstetricia), Valentina Sur (lunes a sábados, funcionando temporalmente en el nodo municipal por obras), Colonia Rural Nueva Esperanza (martes a jueves, odontología martes y jueves) y Confluencia (lunes, miércoles y sábados).

En la Comarca Petrolera, los centros de salud del barrio Pampa (Cutral Co) y del barrio Otaño (Plaza Huincul) también atienden en el horario de 8 a 20.