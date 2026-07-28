Qué explicaron desde el parador nocturno sobre el hombre que murió adentro de un cajero automático

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos emitió un comunicado donde lamentó el fallecimiento de la persona en situación de calle. ¿Qué dijo sobre su intervención?

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos emitió un comunicado en el que explicó su intervención, mediante la puesta en marcha del parador nocturno, con el hombre de 40 años en situación de calle que murió adentro de un cajero automático.

El hallazgo se dio este martes a primera hora de la mañana, cuando personal de limpieza asistió a trabajar a la sede bancaria de ICBC, según informó el comisario inspector Marcos Mazzone a LM Neuquén . Al arribar, se encontraron con el cadáver del hombre y dieron aviso inmediato a la Policía, que se hizo presente en el lugar, en Juan B. Justo 50.

El referente policial confirmó que no se hallaron signos de criminalidad. En el lugar se convocó personal de Criminalística y el médico legista, al tiempo que se dio aviso al Ministerio Público Fiscal (MPF).

Mazzone mencionó que en el lugar se hallaron objetos personales y elementos que indican que el hombre pernoctó en el lugar. En tanto, en la zona se montó un operativo para preservar la escena hasta el arribo de una ambulancia. El cuerpo será sometido a la correspondiente autopsia para confirmar su identidad y las causas del fallecimiento. El personal policial, sin embargo, halló su documentación y Mazzone aseguró que es oriundo del oeste de Neuquén.

El comunicado oficial de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos

Tras conocerse el hecho, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos emitió un comunicado donde expresó que "lamenta profundamente el fallecimiento" del hombre. Señalaron que se trataba de una persona que "era conocida por el personal de la Secretaría y había recibido asistencia en múltiples oportunidades".

"En el marco de esas intervenciones, se le ofreció reiteradamente la posibilidad de ingresar al refugio ubicado sobre la Ruta Provincial N.º 7, alternativa que decidió no aceptar", indicaron. A continuación, recalcaron que el acceso al dispositivo de alojamiento es voluntario y que "en consecuencia, ninguna persona puede ser obligada a ingresar o permanecer en el lugar en contra de su voluntad".

"La Secretaría habilitó este espacio con el objetivo de brindar alojamiento, acompañamiento y contención a personas en situación de calle, sin discriminación y atendiendo especialmente a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, incluidos padecimientos de salud mental o consumos problemáticos que, históricamente, han dificultado su acceso a otros dispositivos", puntualizaron desde el área.

Por otro lado, informaron que, hasta el momento, "se ha dado respuesta a todas las personas que solicitaron ingresar al dispositivo, incluyendo personas provenientes de Neuquén capital, Plottier, Senillosa y San Patricio del Chañar".

"Solicitamos a la comunidad que, ante el conocimiento de una persona en situación de calle en la ciudad de Neuquén, le informe que puede acercarse todos los días, a partir de las 19 horas, a la Catedral, punto de encuentro establecido para el ingreso al dispositivo de alojamiento de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos", pidieron.