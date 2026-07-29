Neuquén amaneció cubierta de neblina, Pino Hachado sigue cerrado y la cordillera está bajo alerta por nevadas

El cruce internacional permanece inhabilitado debido a las condiciones de la calzada. Durante las próximas horas se evaluará si puede ser reabierto.

El paso internacional Pino Hachado permanece cerrado este miércoles debido a la acumulación de nieve y la presencia de hielo sobre la calzada, condiciones que dificultan la circulación y representan un riesgo para los conductores. Mientras que en el Alto Valle y gran parte de la provincia, la neblina complica la visibilidad y en la cordillera hay alerta amarilla por nevadas.

Desde los organismos encargados del operativo informaron que durante las próximas horas continuarán evaluando el estado del camino. Una vez que se determine si existen condiciones seguras para circular, se comunicará oficialmente una posible reapertura del cruce fronterizo .

La situación afecta especialmente a la zona cordillerana, donde las bajas temperaturas favorecieron la formación de hielo y la acumulación de nieve. Por este motivo, se recomendó no dirigirse hacia el paso hasta que se confirme su habilitación y consultar el estado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje.

La reapertura dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas, de los trabajos que se realicen sobre la calzada y del nivel de seguridad que pueda garantizarse para vehículos particulares, transportes de carga y colectivos. Hasta que se emita una nueva comunicación oficial, el tránsito internacional continuará interrumpido.

Neblina en Neuquén y baja visibilidad

A las complicaciones en la cordillera se suma la presencia de neblina en distintos sectores de la provincia. La ciudad de Neuquén también amaneció cubierta por una intensa neblina, que redujo considerablemente la visibilidad en calles, avenidas y accesos.

El fenómeno se registró desde las primeras horas de la mañana y generó un paisaje completamente cubierto en varios puntos de la capital provincial. En algunos sectores, los edificios, vehículos y señales de tránsito apenas podían distinguirse a pocos metros de distancia.

La neblina también puede complicar la circulación en los accesos a Neuquén, sobre las rutas nacionales y provinciales, en puentes, rotondas y sectores cercanos a los ríos. En esos lugares, la visibilidad puede cambiar rápidamente y obligar a los conductores a reducir la velocidad de manera repentina.

El fenómeno obliga a circular con extrema precaución, especialmente en rutas y sectores donde la visibilidad puede disminuir de manera inesperada. También puede dificultar la detección de otros vehículos, peatones, ciclistas, animales y obstáculos sobre la calzada.

En este contexto, se pidió evitar maniobras bruscas, respetar las distancias y reducir la velocidad, incluso en aquellos sectores donde el tránsito parezca circular con normalidad. También es importante prestar atención a las señales, semáforos y cruces, ya que la escasa visibilidad puede dificultar su identificación.

Recomendaciones para conducir con neblina

Ante la escasa visibilidad, se aconseja:

Circular a baja velocidad y respetar las indicaciones de tránsito.

Utilizar las luces bajas y, en caso de contar con ellas, las luces antiniebla.

No utilizar las luces altas, ya que su reflejo sobre la neblina puede reducir todavía más la visibilidad.

Mantener una distancia mayor a la habitual con el vehículo que circula adelante.

Evitar adelantamientos y maniobras repentinas.

No detenerse sobre la calzada ni en lugares donde el vehículo no pueda ser visto.

Utilizar las balizas únicamente si el vehículo está detenido o existe una emergencia.

Mantener limpios el parabrisas, los espejos y las luces.

Evitar el uso del teléfono celular y cualquier otra distracción al volante.

Encender el sistema de desempañado para mantener una buena visión desde el interior del vehículo.

Prestar atención a motociclistas, ciclistas y peatones, que pueden ser más difíciles de advertir.

Sigue el clima frío y con garúa en Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

Si la visibilidad es prácticamente nula, la recomendación es detenerse en un lugar seguro, completamente alejado de la calzada, y esperar hasta que las condiciones mejoren. No se aconseja continuar la marcha guiándose únicamente por las luces del vehículo que circula adelante, ya que esto puede reducir la distancia de seguridad.

Alerta amarilla por nevadas

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para gran parte de la cordillera neuquina. Los departamentos afectados en el sector oeste son: Aluminé, Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Andacollo y Buta Ranquil.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual. Por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia.

Las autoridades solicitaron extremar los cuidados durante toda la mañana, mantenerse informados y evitar viajes innecesarios hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y de circulación.