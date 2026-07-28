Tragedia: una mujer murió tras ser embestida por un joven a bordo de una moto que se dio a la fuga

El motociclista embistió a la víctima de 70 años. La mujer fue trasladada en código rojo al Hospital de Chos Malal donde se confirmó el deceso.

La víctima de 70 años falleció producto de las graves lesiones que sufrió.

Una mujer falleció producto de las lesiones que sufrió cuando fue atropellada por una motocicleta en Andacollo . El incidente vial se registró este lunes a las 20 en las calles de la localidad, cuando el conductor de la motocicleta impactó contra la mujer y le provocó graves heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo . El motociclista se fugó del lugar tras el siniestro.

El incidente tuvo lugar cuando, por motivos que aún son motivo de investigación, el conductor de la motocicleta embistió a la mujer, quien salió despedida varios metros y sufrió graves lesiones en el cráneo, extremidades y otras partes del cuerpo.

La víctima de 70 años fue trasladada en un vehículo particular hasta el Hospital de Andacollo y allí se coordinó el traslado en código rojo hacia el Hospital de Chos Malal. La mujer ingresó al nosocomio con una fractura de cráneo y otras heridas de gravedad. El equipo médico confirmó que las lesiones de impacto le provocaron la muerte alrededor de las 22:40 horas del lunes 27 de julio.

Tras el siniestro, el conductor de la moto emprendió la huida y dejó a la mujer tirada sobre la calzada. Un vehículo particular que pasaba por el lugar, asistió a la víctima y la trasladó hasta el Hospital de la localidad.

La víctima fue trasladada en código rojo al Hospital de Chos Malal

El equipo médico atendió a la mujer y decidió derivarla en código rojo al Hospital de Chos Malal para recibir atención especializada. Finalmente, los médicos confirmaron que la mujer de 70 años falleció a las 22.40 producto de las lesiones que sufrió.

La víctima fatal fue identificada como Teresa Muñoz, una artesana y emprendedora de 70 años, radicada en la localidad del Norte Neuquino. La Municipalidad de Andacollo despidió con dolor a la vecina y expresó su más sentido pésame a su familia en este difícil momento.

La municipalidad de Andacollo despidió con dolor a la vecina de la localidad.

La municipalidad confirmó la identidad de la víctima

“En este momento de inmenso dolor, hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su esposo, hijos, familiares, amigos y seres queridos. Acompañamos especialmente a nuestra compañera municipal, María Magdalena Contreras, abrazándola a ella y a toda su familia en este difícil proceso”, expresó en un comunicado municipal.

“Elevamos una oración por el eterno descanso de su alma y rogamos por la fortaleza necesaria para que puedan afrontar tan irreparable pérdida. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de quienes la conocimos y apreciamos. Q.E.P.D”, agregó.

La víctima fue trasladada en código rojo al Hospital de Chos Malal.

A partir del siniestro, los agentes comenzaron un intenso trabajo de investigación con el análisis de las cámaras del lugar y entrevistas a testigos presenciales, que permitieron identificar al autor del incidente vial.

El motociclista sería un joven de 17 años

La investigación quedó a cargo del fiscal Víctor Salgado, quien este martes 28 de julio por la mañana ordenó un allanamiento en una vivienda para secuestrar la motocicleta involucrada en el hecho.

Además, dispuso una serie de pericias y el secuestro de registros de cámaras de seguridad, para que el personal policial logre reconstruir la mecánica del siniestro fatal e identificar las circunstancias en las que sucedió el deceso.

Según informaron fuentes judiciales, el conductor de la motocicleta se trataría de un joven menor de edad, y por esta razón, la causa se tramitaría por régimen penal juvenil.