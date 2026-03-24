Violento choque entre un móvil policial y una motocicleta: un hombre resultó herido

Ocurrió este lunes por la tarde. En el lugar trabajaron la policía y personal de salud.

Un violento choque sacudió la tranquilidad del barrio Zani en Cutral Co . El siniestro vial tuvo lugar este lunes por la tarde, y fue protagonizado por un móvil policial y una motocicleta. Producto del fuerte impacto hay al menos una persona lesionada.

Según informó el sitio La Voz del Neuquén, ocurrió cerca de las 19 en la intersección de las calles Collón Curá y Buraleo, en la ciudad petrolera, cuando una moto de mediana cilindrada y un patrullero de la Policía de Neuquén colisionaron.

Por motivos que aún se intentan esclarecer, el rodado menor quedó debajo de la camioneta . El joven conductor debió ser asistido y trasladado al hospital local.

Además, el patrullero presentaba daños visibles en la parte frontal derecha. Tras el siniestro, vecinos y policía brindaron la primera asistencia al motociclista.

choque puente cutral co (1) Gentileza Cutral Co Al Instante

Fuerte choque entre un taxi y una camioneta

Más tarde, en horas de la noche, los conductores de un taxi y una camioneta protagonizaron un fuerte choque también en Cutral Co y complicaron el tránsito en el puente Teresa Rodríguez.

Según consignó el portal La Voz del Neuquén, el siniestro ocurrió poco antes de la medianoche del lunes en la intersección de Belgrano y Mariano Moreno. El medio local reportó que es una esquina compleja porque es un lugar muy transitado y no se suele respetar la obligación de ceder el paso a quien corresponde.

El vehículo menor sufrió daños totales en su parte delantera y quedó detenido en la mitad del puente Teresa Rodríguez, obstruyendo el flujo vehicular durante el operativo de asistencia.

choque puente cutral co Gentileza Cutral Co Al Instante

En tanto, la camioneta sufrió menores daños y su conductor se orilló tras el impacto para permanecer y someterse a las actuaciones de rigor.

Las personas involucradas fueron asistidas por personal de salud del Hospital Complejidad VI, pero ninguno sufrió heridas de gravedad.

Personal de Tránsito de la Policía intervino para practicar las pericias correspondientes y chequear la documentación de ambos conductores, además de desviar a los vehículos para no contaminar la escena.