Fuerte choque entre un taxi y una camioneta en Cutral Co

Ocurrió el lunes por la noche en la localidad de la comarca petrolera. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad.

Los conductores de un taxi y una camioneta protagonizaron un fuerte choque en Cutral Co y complicaron el tránsito en el puente Teresa Rodríguez. Advierten respetar las reglas de paso en el sector.

Según consignó el portal La Voz del Neuquén, el siniestro ocurrió poco antes de la medianoche del lunes en la intersección de Belgrano y Mariano Moreno, e involucró a los conductores de un taxi y una camioneta particular.

Aunque no se confirmó la dinámica exacta, el medio local reportó que es una esquina compleja porque es un lugar muy transitado y no se suele respetar la obligación de ceder el paso a quien corresponde.

El vehículo menor, el taxi, sufrió daños totales en su parte delantera y quedó detenido en la mitad del puente Teresa Rodríguez, obstruyendo el flujo vehicular durante el operativo de asistencia. En tanto, la camioneta sufrió menores daños y su conductor se orilló tras el impacto para permanecer y someterse a las actuaciones de rigor.

choque puente cutral co (1)

Las personas involucradas fueron asistidas por personal de salud del Hospital Complejidad VI, pero ninguno sufrió heridas de gravedad.

Rápida intervención

Personal de Tránsito de la Policía intervino para practicar las pericias correspondientes y chequear la documentación de ambos conductores, además de desviar a los vehículos para no contaminar la escena. El operativo finalizó pasada la medianoche.

Por otro lado, inicialmente los trascendidos hablaban de un choque con un tercer vehículo involucrado, aunque esto fue finalmente descartado. El conductor de dicho auto, un Renault Logan, habría sufrido una descompensación y colisionado sin intervención de terceros contra las barandas del puente.

Se reitera que, en ese sector, quienes transiten de norte a sur por Mariano Moreno deben ceder el paso para que doblen desde Mariano Moreno hacia Belgrano.

Choque en cadena en la Autovía Norte

Un grave accidente de tránsito tuvo como víctimas a dos motociclistas que fueron embestidos cuando circulaban por la Autovía Norte desde el oeste al este por un auto. Según informó la Policía, tras el choque fueron trasladados de urgencia al hospital Castro Rendón.

El siniestro se registró el domingo a la tarde noche, alrededor de las ocho y media cuando no había luz natural en una de las principales vías que conecta los dos polos más poblados de Neuquén y Centenario.

De acuerdo a la información suministrada por Andrea Solano, directora de Tránsito Neuquén el accidente involucró a tres portagonistas: dos vehículos y una moto todos conducidos por varones.

choque autovia norte (5)

"El primer protagonista, un hombre de 68 años a bordo de un Fiat Palio, circulaba por una calle que desemboca en Autovía, llamada República de Eslovenia", dijo la comisario y agregó que al circular hacia el norte queriendo ingresar a autovia, se dio la primera colisión con una moto de cilindrada 150 que venía por Autovía en dirección al este. Luego, se encadenó un segundo accidente.

"El tercer protagonista, un Citroen C3 estaba estacionado sobre calle Asmar, que también tiene ingreso a la ruta", indicó y agregó: "por la misma inercia, estimo, la moto siguió su trayectoria y colisiona al tercer protagonista, de 32 años".

Como consecuencia del impacto el conductor y el acompañante, de 21 y 16 años salieron despedidos y resultaron con lesiones. "El conductor de la moto y el acompañante, en principio interviene una ambulancia que eventualmente pasaba por allí, proveniente de Piedra del Águila y los trasladan al hospital Castro Rendón".

En cuanto a las diligencias del área tránsito, Solano mencionó que realizaron el test de alcoholemia a los automovilistas los cuales dieron negativo y constataron que tenían la documentación en regla. Además, se hizo la cobertura de seguridad mientras se realizaron las pericias a cargo del personal de accidentología. En tanto, en cuanto al conductor de la moto no hubo información sobre alcoholemia dado que ya lo habían trasladado al centro de salud para la atención médica.